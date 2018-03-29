Özkök: Atatürk hayranıyım ama...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yeni patronuna yazılarıyla uyum sağlamaya başladı. Özkök, işçinin Meclis'e Atatürk tişörtüyle girilmesine izin verilmemesinin doğru olduğunu savundu.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

ATATÜRK AMBLEMİ YASAK BEŞİKTAŞ FORMASI SERBEST

İŞÇİ emeklisi Millet Meclisi’ne Atatürk tişörtü ile girmek istemiş.

İyi bir Atatürk hayranıyım ama inanın gözüme güzel görünmedi.

Haa içeri alınmaması doğru mu?

Doğru diyeceğim ama AKP kulislerine girenlerin kıyafetlerine bakınca almamak yanlış diyorum.

Ama asıl itirazım şu...

Emekli vatandaş içeri tişörtsüz alınmış...

Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın.

AKP’li, CHP’li, MHP’li gözüyle bakın.

Daha mı güzel.

Daha mı saygın.

Daha mı uygun.

Tabii bir de yakadaki Beşiktaş amblemi var.

Beşiktaş formasıyla girmek serbest...

Atatürk tişörtü yanlış...

Oldu mu şimdi.

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