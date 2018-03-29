Ahmet Hakan: O günleri görmek bana kısmet olmayacak

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

Sana gün mü doğdu kaynana fetvacısı?

ANADOLU’nun bir yerinde...

Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş.

“Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez” diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında...

Öyle mesut olmuş ki...

Sormayın!

Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı...

Diyor ki:

“Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu.”

Sanki adama, “Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz” denmiş gibi...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı...

Be hey kaynana fetvacısı!

Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı.

Ne yani?

Bu şerefsizlere bakıp da...

“Bebeğinizi sevmeyin” falan mı diyeceksin?

Be hey kaynana fetvacısı!

Aslında temel mesele senin ve senin gibilerin verdiği bu fetvalar da değil.

Sen ve senin gibiler...

Haktan, hukuktan, merhametten, adaletten, vicdandan, insanlıktan, dürüstlükten, şahsiyet sahibi olmaktan söz etmek yerine...

Israrla ve inatla...

Genç kaynanadan, asansörden, ketçaptan falan söz ediyorsunuz ya...

Ve bu yaptığınızla İslam’ı alay konusu hale getiriyorsunuz ya...

İşte temel mesele bu.

Genç kuşakları dinden imandan çıkardınız.Dağ gibi gençler, sapır sapır deist, ateist, agnostik oluyor senin ve senin gibilerin yüzünden...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden aldığın şevkle sağa sola çemkireceğine...

“Gençliğin imanını fetvalarla çaldım” diyerek...

Git de kafanı taşlara vur be hey kaynana fetvacısı!

BANA KISMET OLMAYACAK

ESKİDEN Meclis’e girmek...

Atatürk tişörtü giyene serbest, cübbeliye yasaktı.

Bugün Meclis’e girmek...

Atatürk tişörtü giyene yasak, cübbeliye serbest.

İşte geldim gidiyorum!

Fakat...

Şu Meclis’in...

Hem Atatürk tişörtü giyene, hem de cübbeliye serbest olduğu günleri galiba ben göremeyeceğim.

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