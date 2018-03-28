Hürriyet Lenin alıntısını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde Demirören Grubu’na satılan Hürriyet gazetesinin internet sitesinde bugün ‘Lenin kimdir?’ haberi yayınlandı. ‘Vladimir İlyiç Lenin kimdir’ haberinin girişinde tercih edilen Lenin’in sözleri ise dikkat çekti.
Haberin sunumunda Lenin’in “Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; Gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir” ifadeleri kullanıldı.
Ardından Lenin haberinin içeriği değiştirildi. (Artı Gerçek)