RTÜK denetimine karşı İnternet Özgürlüğü Forumu düzenleniyor

5651 ve internet yayınlarına RTÜK denetimi getirilmesi, sansür-gözetim odaklı yasa ve bağlı uygulamaları tartışmak amacıyla İstanbul'da 31 Mart Cumartesi günü İnternet Özgürlüğü Forumu düzenlenecek.

Çırak Atölye Sirkeci'de, istanbul hackerSpace tarafından düzenlenen forumun genel çerçevisini, mevcut yasalar ve uygulamaları ile birlikte; ülkelerden bağımsız işlemekte olan sansür-gözetim mekanizmaları için bireysel – toplumsal teknik ve hukuki süreç oluşturuyor.

İnternetin gayri-merkeziyet ilkesi, dağıtık çalışma alternatifi, sansürün ilkesel olarak reddi, ifade özgürlüğü gibi konu başlıkları olan forum, konuşmacı oturumu ardından katılımcıların fikirleri ile ilerleyecek.

Forum ile ilgili detaylı bilgiye cirak.io sitesinden ulaşılabilir.