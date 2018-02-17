Cezaya, dizideki ‘Vartolu Sadettin’ karakterinin televizyonda ‘bip’lenerek ekrana getirilen bazı argo konuşmaları ve küfürlü ifadelerinin internette sansürsüz yayınlanması gerekçe gösterildi.
17 Şubat 2018 21:33
'Vartolu'ya RTÜK cezası!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Çukur dizisine internet yayınını gerekçe göstererek ceza kesti.
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