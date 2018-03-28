RTÜK'ten o reklamlara yasak geldi!

Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı kırmızı listede (reklamına izin verilmeyecek) yer alan yiyecek ve içeceklerin reklamları, televizyonlardan yayınlanamayacak. Bakanlığın hazırlıklarına başladığı liste kırmızı, turuncu ve yeşil kategorilerini içerecek. Kırmızı, kalorisi yüksek ve zararlı, turuncu dikkatli tüketilmesi gerekenleri, yeşil ise sağlıklı gıdaları gösterecek.

Liste hazırlanacak

Sağlıkta dönüşümde ikinci döneme giren Sağlık Bakanlığı, stratejik planda sağlıklı bir yaşam için sağlıklı davranış alışkanlıklarının yaygınlaşması konusunda çalışma başlatmıştı. İlk etapta gıda ambalajlarının değişmesi için çalışma yapan Bakanlık, gıdaların trafik ışıklarının renkleriyle tanımlanmasını istemişti. Bakanlık şimdi de televizyonlarda yer alacak yiyecek ve içeceklerin kategorilerini belirleyecek. Bu amaçla RTÜK, “Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınladı. Dün Resmi Gazete’de yayınlanan hükümlere göre, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı liste esas alınacak. Bakanlık kırmızı ve turuncu liste yayınlayacak. Kırmızı listede (reklamına izin verilmeyecek) yer alan yiyecek ve içeceklerin reklamları, 15 günün sonunda yayınlanmayacak. Turuncu listede (reklamına belirtilen kriterlere uyması halinde izin verilecek) yer alan yiyecek ve içecekler için ise düzenleme iki yıl sonra devreye girecek. Daha önce zararlı olduğu düşünülen yiyeceklerin reklamına çocuk programları ile birlikte izin verilmiyordu. Program içinde yapılacak reklamlarda ise ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilecek bir akar bant olacak. Burada düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren Sağlık Bakanlığı uyarıları da bulunacak. Bu uyarılar RTÜK’ün internet sitesinde de yayınlanacak.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm Avrupa’da Besin Profili Modelinin geliştirilmesinı anahtar faaliyetlerinden biri olarak belirledi. Yetkililer besin profili modeline göre hazırlanan listede 5 kategoride çocuklara yönelik yiyecek ve içecek pazarlamalarına izin verildiğini belirtti.

İşte, yasaklananlar listesi:

1. Çikolata, şeker ve şekerlemeler

2. Bisküvi ve kekler, cipsler

3. Meyve suları, gazlı içecekler

4. Enerji içecekleri

5. Yenilebilir buzlar

İzin verilenler:

1. Et, balık, tavuk ve yumurta

2. Süt, yoğurt, ayran, peynir

3. Sebze, meyve ve bakliyatlar