Vatanım Sensin kadrosuna iki sürpriz isim

Kanal D'nin sevilen dizisini iki önemli isim dahil oldu.

Ünlü oyuncular İpek Tenolcay ve Umut Karadağ, Kanal D'nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi Vatanım Sensin’e konuk oldu.

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel yaptığı, her Perşembe akşamı beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin’in kadrosuna İpek Tenolcay ve Umut Karadağ konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Dizide Umut Karadağ Kral Konstantin, İpek Tenolcay ise Kraliçe Sofia’ya hayat veriyor.

Kral Konstantin ve Kraliçe Sofia şehre geliyor

İzmir’i Filipos’a teslim etmeyen Türkler, İnönü’den gelen ikinci zafer haberiyle bir müjde daha almışlardır. Yunanlılar mağlubiyetin etkisiyle çığrından çıkmıştır ve yaşanan hezimetten sonra Yunan Kralı Konstantin Kraliçe Sofia ile birlikte şehre gelir. Konstantin, Filipos’a ordunun geri çekilmesini emreder. Bu gelişmeyle umutlanan Cevdet, kaçan Yunan ordusuna nihai darbeyi indirmek için İsmet Paşa’yla görüşüp taarruz için doğru zamanın geldiğini söyler.

Vatanım Sensin yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de.