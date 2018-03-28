'Bu duruma seviniyor muyum? Kendileri ettiler kendileri buldular'

Uzun seneler Hürriyet'te çalışan Emin Çölaşan, eski gazetesiyle ilgili "yazık etiller koskoca gazeteye" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çölaşan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Hürriyet erken erime sürecine girdi

Sevgili okurlarım, dünkü yazımda size ilginç bir örnek vermiş ve geçtiğimiz pazar günkü gazete satışlarından yola çıkarak şunu vurgulamıştım;

Yandaş medyaya satılan, ancak işlemleri henüz bitmeyen Hürriyet, bir haftada 10.889 okur kaybetmiş, buna karşın Sözcü 9.608 yeni okur kazanmıştı.

Bu rakamlar 25 Mart Pazar günü ile 18 Mart Pazar günlerinin kıyaslaması idi. Yani aradan geçen bir haftanın rakamları idi.

Dünkü yazımda şöyle demiştim:

“Ortada ne Sözcü'ye bir haftada bu artışı getirecek bir haber piyasası var, ne de Hürriyet'te bu düşüşe neden olacak anormal bir durum var…

Demek ki Hürriyet'ten vazgeçenlerin çoğu Sözcü'ye gelmeye başlamış bile…”

* * *

Dün gelen satış rakamlarıyla bu yazdıklarımın bir sağlamasını yaptım.

19 Mart Pazartesi ile önceki günün, yani 26 Mart Pazartesi günlerinin rakamlarını inceledim.

Sonuç şöyle:

Hürriyet bu yedi gün içerisinde 7.251 okurunu yitirmiş.

Sözcü ise 6.801 yeni okur kazanmış.

Demek ki süreç aynı eğilimde devam edip gidiyor.

Hürriyet'te erime başlamış…

Ve onu bırakanlar yavaş yavaş Sözcü'ye akmaya başlamış.

Atatürkçü, laik, yurtsever, Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı Hürriyet okurlarından beklenen de budur zaten.

Onların yandaş medyaya ve devlet bankalarından beslenen yandaş patronlara destek vermesi biraz zordur.

* * *

Bu arada merak edenler olursa diye Hürriyet'in en son satış rakamını da burada yazayım:

303 bin!

Türk basınında bir zamanların “Amiral gemisi” olan, sonra Tayyipgiller iktidarının refakat sandalına dönüşen Hürriyet'in durumu işte böyle.

Bu duruma seviniyor muyum?

Hayır, tam tersine üzülüyorum.

Kendileri ettiler kendileri buldular.

Yazık ettiler koskoca gazeteye.