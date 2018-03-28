Özkök renk verdi: Sabah'a övgüler...

Doğan Medya'nın AKP'li Demirören'e satılması sonrası gazetede uzun yıllar yayın yönetmenliği görevinde bulunan Ertuğrul Özkök'ten ilginç bir yazı geldi.

AKP'li Sabah gazetesinin önceki gün attığı manşeti öven Özkök,

"İtiraf edeyim dün içimi en çok okşayan manşet Sabah gazetesininkiydi. Önceki gün Varna’da yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üç liderin el ele fotoğrafı vardı. Manşet de şöyleydi: 'Güçlü Avrupa’yı birlikte inşa edelim.' Bu sayfayı görünce 13 yıl öncesine döndüm. Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin başlama kararının alındığı gece yaşadığım coşkuyu anımsadım. Eğer bu manşet samimi bir duyguyu yansıtıyorsa... Bilelim ki iki taraf için yeterince alınmış ders, ödenmiş bedel vardır" ifadelerini kullandı.

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