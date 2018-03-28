'Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne kayyım atandı'

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin Beyoğlunda' bulunan merkez binası ve basımı yapılan matbaa polis tarafından basıldı.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin merkez binası ve basımının yapıldığı matbaa polis tarafından basıldı. Gazete ve matbaaya kayyım atandığı iddia edildi.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan merkez binası ve gazetenin basımının yapıldığı matbaa gece yarısı polis tarafından basıldı. Özel harekat polisleri tarafından gece saat 00.30 sıralarında yapılan baskınlarda binalar arandı. Saat 03.00'e kadar devam eden aramalardan sonra gazete merkez binasına sabah saatlerinde giden avukatlar karşılarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) gelen görevliyi görüyor.

'GAZETE VE MATBAAYA KAYYIM ATANDI'

Bazı kaynaklarda yer alan habere göre, TMSF görevlisinin avukatlara, "Engin Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne ve gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaacılık Reklam Film Basın Yayın Tanıtım San. Tic. Şti'ye kayyım atandığını" dediği belirtildi.

Ayrıca, TMSF görevlisinin kayyım atamasına ilişkin olarak herhangi bir bilgi veremeyeceği ve TMSF'den bilgi alınabileceği kaydedildi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yetkili bir kişi kayyım olarak gazete ve matbaaya gönderildiği öğrenildi.



Öte yandan hem gazetenin hem de matbaanın bazı çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi. Ancak gözaltına alınanların kimler olduğu ve kaç kişi oldukları henüz öğrenilemedi.