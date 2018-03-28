Muratoğlu'nun, 'Harcayın ama çaktırmayın!' başlıklı bugünkü yazısı şöyle;

Bir öyle, bir böyle… Önce çıkıp; “İtibardan tasarruf olmaz” diyor, sonrasında; “Şatafattan, lüksten uzak durun” deyip uyarıyor.

Haliyle AKP'liler ne yapacağını bilemiyor! Yöneticilerin eli ayağına dolaşıyor. “İtibarımızdan tasarruf etmemizi mi istiyor?” diye düşünüyor. Yavaş biraz ümmet yetişemiyor!

* * *

Onun da işi zor! İlla “şatafata ve lükse hayır!” çağrısını Ankara'daki 1100 nohut odalı, bakla sofalı saraydan mı yapsın? Beyaz çayından bir yudum alıp Beylerbeyi Sarayı'nda mı tekrarlasın? Dolmabahçe Sarayı'nda mı yinelesin? Yıldız Sarayı'nda mı hatırlatsın? Vahdettin Köşkü'nde mi anımsatsın? Beykoz Kasrı'nda mı dile getirsin? Huber Köşkü'nde mi söylesin?

* * *

Yazlık saray da bir bitmedi gitti! Yoksa oradan seslenirdi. Bakın, örnek alın… Marmaris'te inşaat için 40 bin ağaç kesildi. Göze battı mı? Kimsenin haberi bile olmadı.

Lakin lüksten uzak durduğuna göre “yazlık saray” denilmeyecek. Zaten 300 odacıklı saray mı olur? Dünyayı güldüreceğiz kendimize… Lakin idare etmeli bu günlerde… Şatafattan, lüksten uzak duracağız gerekirse!

* * *

Ne demeyi tercih edecek acaba? Sayfiye mi yoksa yazlık külliye mi? Selamlık, imarethane, bazilika da olur.

Ayrıca kendine mi yapıyor? Cumhurbaşkanlığı makamına yapılıyor. Kim cumhurbaşkanı olursa o kalacak! Tapulu malı falan da değil hani… Millete hizmet için yapılıyor! Tamam, etrafı 4 metre yüksekliğinde duvarlarla örülüyor ama yine de milletin demokrasi yazlığı orası…

* * *

İtibardan tasarrufa kadar geldiysek demek ki, durum vahim harbi… Belki de sadece dikkat çekmeyin demek istiyor. Göze sokmayın, Melih gibi olmayın! Maazallah millet uyanır oy vermeyebilir. Tekrar uyutmak zaman alabilir.

Yoksa tasarruf deyince Mercedes makam aracından inip Renault Clio'ya bineceklerini düşünmesin kimse…

* * *

Sırtlarını dayamışlar devlete, çakarlı araçlarıyla ortalıkta dolaşıp duracaklar. Belki çakarları yakmazlar, göze fazla batmazlar!

Sahi kimin paralarıyla bu araçlara binerler? Devletin kendi kazancı yoktur. Ayda 1603 liraya çalışan insanlardan toplanan paralarla, vergilerle ödeniyor bu giderler..

* * *

Taşıt demişken, 2016'da Sarayın taşıt bütçesi 23 milyondu… 2017'de üçe katlandı 69 milyona çıktı. Bu yıl saraya taşıt bütçesi olarak 108 milyon lira ayrıldı. Enflasyonun bile 5 katı… Vallahi lüks değil, ihtiyaç tamamı!

Sonuçta yol yaptı, köprü yaptı, tünel açtı. Benzine zam yapılıyor ki, millet bunları az kullansın, çabuk eskimesin. Zira zamlar otomatik sistemin marifeti. Sütten çıkmış Ak Parti…

Yazıyı Sözcü'de okumak için TIKLAYIN