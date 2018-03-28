Bekir Coşkun, "Kulağından tutup atacaksın!.." başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

“Reiz bizi Afrin'e götür…”

“Reiz bizi Münbiç'e götür…”

“Reiz bizi Rakka'ya götür, oradan da Azez'e, oradan da Humus üzerinden……”

Reiz tur operatörü mü?..

*

Bunlar “yerli ve milli” gençler…

Öbürleri “komünist, vatan haini…”

Yerli ve milli olanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin zaferi için lokum dağıttılar… Komünist ve vatan hainleri “Orada 50 askerimiz öldü, yüzlercesi yaralı ve çoğu sakat kaldı… Ne uğruna belli değil… Bunun için lokum dağıtmak olur mu?” diyerek tepki gösterdiler…

Üniversitedir, bu tartışmalar olmalı…

Ama Reis çok kızdı, dedi ki:

“Adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Çıktılar orada, imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz…”

O anda tutuklamalar başladı…

“Komünist ve vatan haini” olanlar şu anda hapiste…

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Bir cumhurbaşkanı, kendisi gibi düşünmeyen gençleri “Komünist ve vatan haini” ilan edip, kulaklarından tutup üniversiteden atabilir mi?..

Dünyanın medeni hiçbir ülkesinde “Savaşa hayır” demek suç değildir…

Tam tersine; insan canına kıyamayanların, barış içinde bir dünya özleyenlerin yüce duygusudur savaş karşıtlığı…

Savaş, vicdanı olanı mutlu etmez…

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“Yerli ve milli” gençler sonunda saçmaladılar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AKP Trabzon İl Kongresi'nde “Reis bizi Münbiç'e götür… Afrin'den bir şey anlamadık” pankartı astılar…

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50 şehit annesine gidin sorun…

Bir şey anlamışlar mı, anlamamışlar mı?..