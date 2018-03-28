Doğan Grubu 'Demirören' için nasıl küçüldü?

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu görsel ve yazılı yayın organlarını Demirören Grubu’na satmadan önce kadrolarda ciddi anlamda bir küçülmeye gittiği ortaya çıktı.

Aydın Doğan'ın tüm medya organlarını Demirören Grubu'na satmasının yankıları devam ederken, Medyaradar ilginç bir bilgiye ulaştı. Medya dünyasında taşları yerinden oynatan satış öncesi Hürriyet Gazetecilik’te önemli bir küçülmeye gidildi.

SATIŞ ÖNCESİ KADROLAR KÜÇÜLDÜ

Doğan Grubu’nun elindeki en güçlü yayın organı olan Hürriyet Gazetecilik’te işten çıkarılanların sayısı 529 kişiye ulaştı. 2016’dan beri devam eden süreçte 2 bin 50 kişilik kadronun, 1500’lere çekilmesi amaçlandı. İşten çıkarılan insan sayısı satış yaklaştıkça katlanarak devam etti.

AMİRAL GEMİSİ STAJYERLERE EMANET

Medya dünyasının amiral gemisi Hürriyet Gazetecilik’te 529 kişinin işten çıkarılmasıyla aksamaya başlayan işler için ise oldukça ilginç bir çözüm bulundu. Nitelikli kadrolarını birer birer kenara atan Doğan Medya, bunların yerine ise stajyerlerle çözüm bulmaya çalıştı. Kuruma 225’e yakın stajyer alındı.