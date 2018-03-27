'Survivor' birleşme partisinde büyük sürpriz!

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında 'Survivor 2018' yarışması ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Canlı yayında '3 Adam'dan Oğuzhan Koç'u arayan ünlü yapımcı, "Ben seni neden aradım? Bir şey rica edeceğim, ama takdir senin. Aklımda bir proje var, yarışmacılar da bunu bilmiyor. Survivor 2018'in birleşme partisinde şarkı yarışması yapsak üçünüz de jüri olsanız nasıl olur? Böyle bir şey düşündük, aklımıza seni aramak geldi" ifadelerini kullandı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Oğuzhan Koç, "Çok güzel bir emrivaki. Abi ne demek? Siz canlı yayında bunu sorduktan sonra seve seve" cevabını verirken, "Nagihan şarkı söylemeyecek değil mi?" esprisi yaptı.

Acun Ilıcalı'nın cevabı ise "Nagihan şarkı söyleyecek de onu yorumlayacak isim bulamıyoruz" şeklinde oldu.