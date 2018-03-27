Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ( RTÜK) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınarak yapılan düzenlemeyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecekler de "Yeşil" kategoriyle tanımlandı.

GIDA REKLAMLARINA "KIRMIZI", "TURUNCU", "YEŞİL" ÖNLEM

Bilgilendirmeye göre, Sağlık Bakanlığının listesinde çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", belirtilen kriterlere uyulması halinde reklamına müsade edilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamına izin verilen gıdalar da "Yeşil" kategori içerisinde tanımlanıyor.

"Kırmızı" kategoride, "çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar" yer alıyor.

Yapılan düzenlemeyle, "Kırmızı" kategorideki gıda ürünlerinin reklamları, çocuk programlarının başında, arasında ve sonunda yapılamayacak.

Özellikle tematik çocuk kanallarında yayınlanan programların neredeyse tamamı çocuk programlarından oluştuğundan bu tür yayıncı kuruluşlarda "Kırmızı" kategoride yer alan gıda maddelerinin reklamına yer verilmeyecek.

Genel, haber, sağlık, spor gibi diğer yayın türlerindeki yayın kuruluşları ise çocuk programı yayınladıklarında aynı kurala uymak zorunda olacak.

Kırmızı kategoride yer alan ürünlerin reklamlarına yönelik düzenleme 15 gün sonra yürürlüğe girecek.