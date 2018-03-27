'TRT'nin reklamları havuza mı akacak?'

CHP'li Yarkadaş, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a "TRT artık reklam almayacak mı?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Havuz medyasına kaynak yaratabilmek için TRT'nin reklam gelirlerini feda edeceği yönünde iddialar var. Bu bilgi umarım doğru değildir" dedi.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasıyla birlikte kamuoyu "Satış için gerekli olan 1.1 milyar dolar nasıl bulunacak?" sorusunun cevabını arıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bu soruların yüksek sesle dile getirildiği şu günlerde TBMM'ye konuya ilişkin bir soru önergesi verdi. TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, "Satışın gerçekleşebilmesi bulunan para, TRT'nin reklam gelirlerinin havuza yönlendirilmesiyle mi finanse edilecek?" sorusu yöneltildi.

Yarkadaş soru önergesinde şu iddialara yer verdi:

- Demirören Grubu'nun, Doğan Medya Grubu'nu satın alabilmesi için gereken 1.1 milyar doların sağlanabilmesi amacıyla, TRT'de bazı düzenlemeler yapılacağı iddia edilmektedir.

- Bu bağlamda; TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Kanal D'nin Genel Müdürlüğü'ne atanması için istifa edeceği ya da ettirileceği bilgisi doğru mudur?

- Eren'in istifa etmesinin ardından ATV, Kanal D, A Haber, A Spor ve CNN Türk'ün reklam pazarlamasını yapacağı bir reklam şirketi kurulacağı iddia edilmektedir. Bu şirketin, 1.1 milyar dolarlık satış işlemini finanse edebilmek için bir reklam havuzu oluşturacağı dile getirilmektedir.

Medya kulislerindeki iddialara göre, bu paranın bir an önce toplanabilmesi için, kamuya ait olan TRT'nin bazı kanallarının artık reklam yayınlamayacağı ve reklam pastasındaki dilimini adı geçen yeni reklam şirketine terk edeceği ya da dolaylı olarak yönlendireceği belirtilmektedir.

- TRT'de bu yönde bir hazırlık var mıdır? Varsa, böyle bir durumda oluşan kamu zararının nasıl karşılanması düşünülmektedir?

- TRT'nin yıllık reklam gelirinin ortalama 250 milyon TL olduğu gözönüne alındığında ortaya çıkacak mali kaybın telafisi için yeni vergiler konulması mı düşünülmektedir?

- Hükümetiniz medyada tek sesliliğe giden, çoğulculuğu ve rekabeti ortadan kaldıran bu gelişmeler hakkında ne düşünmektedir?

- Doğuş Holding bünyesinde yayın yapan STAR TV'nin TV 8 ile birleştirilmesine ilişkin yapılan hazırlıklarda hükümetinizin öneri ya da talepleri olmuş mudur?

REKABET KURUMU'NA BAŞVURDU

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının durdurulması için Rekabet Kurumu'na başvurdu.