Ahmet Hakan'dan AKP'ye: OHAL niye devam ediyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, hükümetin 'FETÖ temizlendi' açıklamalarından yola çıkarak "FETÖ bittiyse OHAL neden devam ediyor" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli...

Şöyle diyor:

“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”

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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...

Şöyle diyor:

“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”

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Başbakan Binali Yıldırım...

Diyor ki...

“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”

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Yani durum şu:

En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...

- Askeriyeden...

- Eğitimden...

- Yargıdan...

Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.

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Bu durumda sormak gerekir:

OHAL niye devam ediyor?

HİÇ SEVMEDİM BU PANKARTI



BU pankartı yazıp asanların...

- Mizah yapma gayretlerini anlıyorum.

- Neye vurgu yapmak istediklerini anlıyorum.

- Temel amaçlarını da anlıyorum.

*

Ama 49 şehit verdiğimiz Afrin harekâtı için...

“Biz bu işten bir şey anlamadık” demek...

Şehitlerimize, onların ailelerine, yakınlarına nezaketsizlik değilse nedir?

*

Bazı olgular vardır ki...

Asla espriyi kaldırmaz.

Bu da onlardan biri.

‘1 MİLYONLUK TUVALET, 1 LİRALIK TUVALET’ HESABI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle demiş:

“Hatırlayın, paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Ne oldu? Biz geldik. Dedik bu 6 sıfırı atın. 6 sıfırı attık. 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü.”

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Paradan 6 sıfırın atılması hakikaten önemli bir işti.

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Fakat aynı hesabın...

Maaşlar üzerinden yapılması durumunda...

Bir ‘münasebetsiz’ de çıkar, şöyle der:

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“Paradan 6 sıfır atılmadan önce en düşük maaş bile milyonlar tutuyordu milyonlar.”

AYI İLE YATAĞA GİRMEK

GALİBA son zamanlarda dış politikada şöyle bir strateji izlemeye başladık:

- ABD’ye karşı Rusya kartını kullanıyoruz.

- Rusya’ya karşı ABD kartını kullanıyoruz.

İyi, güzel ama...

İsmet Paşa’nın şu sözünü de aklımızdan çıkarmamalıyız:

“Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.”

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