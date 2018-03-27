Ahmet Hakan'dan AKP'ye: OHAL niye devam ediyor?

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli...
Şöyle diyor:
“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”
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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...
Şöyle diyor:
“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”
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Başbakan Binali Yıldırım...
Diyor ki...
“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”
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Yani durum şu:
En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...
- Askeriyeden...
- Eğitimden...
- Yargıdan...
Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.
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Bu durumda sormak gerekir:
OHAL niye devam ediyor?
HİÇ SEVMEDİM BU PANKARTI
BU pankartı yazıp asanların...
- Mizah yapma gayretlerini anlıyorum.
- Neye vurgu yapmak istediklerini anlıyorum.
- Temel amaçlarını da anlıyorum.
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Ama 49 şehit verdiğimiz Afrin harekâtı için...
“Biz bu işten bir şey anlamadık” demek...
Şehitlerimize, onların ailelerine, yakınlarına nezaketsizlik değilse nedir?
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Bazı olgular vardır ki...
Asla espriyi kaldırmaz.
Bu da onlardan biri.
‘1 MİLYONLUK TUVALET, 1 LİRALIK TUVALET’ HESABI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle demiş:
“Hatırlayın, paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Ne oldu? Biz geldik. Dedik bu 6 sıfırı atın. 6 sıfırı attık. 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü.”
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Paradan 6 sıfırın atılması hakikaten önemli bir işti.
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Fakat aynı hesabın...
Maaşlar üzerinden yapılması durumunda...
Bir ‘münasebetsiz’ de çıkar, şöyle der:
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“Paradan 6 sıfır atılmadan önce en düşük maaş bile milyonlar tutuyordu milyonlar.”
AYI İLE YATAĞA GİRMEK
GALİBA son zamanlarda dış politikada şöyle bir strateji izlemeye başladık:
- ABD’ye karşı Rusya kartını kullanıyoruz.
- Rusya’ya karşı ABD kartını kullanıyoruz.
İyi, güzel ama...
İsmet Paşa’nın şu sözünü de aklımızdan çıkarmamalıyız:
“Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.”
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