Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi bu hafta adaya veda etti.

Sayıları oldukça azalan gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlığı alıp arkadaşlarını koruma altına almak istiyordu. Survivor başladığı günden itibaren sadece 1 kez dokunulmazlık kazanan gönüllüler takımı bu hafta da istediğini alamadı ve takımlarından bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı. Arkadaşlarının ortak kararıyla en çok ismi yazılan isim Anıl oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali ise Ramazan Kalyoncu'nun adını verdi. Gönüllüler takımında performans ödülü alan Birsen Bekgöz ise Yağmur Banda'nın adını verdi. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Ramazan Kalyoncu oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı bu haftanın ödülünü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çıldırdı. Ödül çikolatalı barlardı. Gönüllüler takımı bu oyunda fırtına gibi eserek ünlüler takımını yenmeyi başardı ve hasretini çektikleri tatlıyı afiyetle yediler.

OYUN ALANINDA TALİHSİZ KAZA

Survivor'da bu hafta oynanan ödül oyununda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Murat Ceylan oyuna ikili olarak Hilmicem'le çıktı. Taştan büyük silindirleri süren yarışmacılardan Murat Ceylan oyun anında çenesini silindirin demirene çarptı. Yaşadığı ağrıya rağmen oyunu tamamlayan Murat Ceylan'ın çenesinin çıktığı belirlendi. Survivor doktorları oyun bitiminde Murat Ceylan'ın çenesini tedavi ettiler ve yarışma kaldığı yerden devam etti.