Bulgaristan gazetesi: Erdoğan zehirlenmekten korkuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB liderler zirvesi için bugün Bulgaristan'a gitti. Gazeteci Mustafa Hoş, geziyle ilgili Türkiye medyasının büyük bölümünde yer almayacak ayrıntıları paylaştı.

Mustafa Hoş, tiwitter hesabından "Erdoğan'ın pembe medyası Türkiye/AB zirvesini bir fetih gibi anlatacak ama Bulgaristan'da gerçek ne onu yazayım" dedi ve Bulgaristan'dan bir görüntü ile gazete yazısını paylaştı.

"Bulgaristan'da Erdoğan'a protestolar var. Varna ve etrafından çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Buna rağmen 'Erdoğan istenmiyorsun' pankartları asıldı.

Bulgaristan gazetelerinde de Erdoğan var. Şu haber Türkiye'de hiçbir yerde yer bulamaz. Çünkü detaylar çok ilginç.

Bulgaristan gazetesi Erdoğan'ın gezilere neden 2 uçak ile gittiğini araştırmış. Erdoğan'ın gezilere zehirlenme korkusu nedeniyle özel yemek tadım ekibini götürdüğünü yazıyor. 5 kişilik bu ekibin ilk işinin Erdoğan'ın yiyeceği yemekleri önceden tatmak olduğunu yazıyor."

(artıgerçek)