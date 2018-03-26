Alman Der Spiegel, Erdoğan tapesi yayımladı

Osmanen Germania çetesiyle ilgili bir dosya haber hazırlayan dergi, adı sık sık söz konusu çeteyle anılan AKP'li Külünk ile Erdoğan'ın telefon konuşmasını yazdı.

Motosikletli suç çetesi, ''Osmanen Germania Boks Kulübü,'' ya da Almanyalı Osmanlılar’a geçen yıl Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlendi. Daha önce AKP ile bağlantısı olduğu iddia edilen çeteye uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik ve farklı suçlamalar yöneltiliyor.

Geçen haftalarda da üç eyalette bu gruba yönelik polis baskınları düzenlenmişti.

Artı Gerçek’in haberine göre, Almanyalı Osmanlılarla alakalı bir dosya hazırlayan Der Spiegel, Erdoğan'ın Berlin'deki protestolara müdahale ettiğini ileri sürüyor.

Dergi, Almanya parlamentosunda ‘Ermeni soykırımı’ tasarısı görüşülürken o sırada Berlin'de bulunan AKP milletvekili Metin Külünk ile Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasını yayınladı.

Derginin haberinde şu ifadelere yer veriliyor:

''Tarih 1 Haziran 2016.

Saat 23:30 suları.

Hessen Emniyet Müdürlüğü bir telefon dinliyor.

Telefonda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan var.

Görüştüğü kişi Berlin'de bulunan AKP Milletvekili Metin Külünk.

O tarihte Almanya parlementosu'nda Ermeni soykırımı yasa tasarısı görüşülüyor.

Külünk 'Nasılsınız sevgili Cumhurbaşkanım' diye sesleniyor.

Ardından Berlin'deki yasa tasarıyla ilgili protesto eylemlerine değiniyor ve 'emirlerinizi bekliyorum' diyor.

Erdoğan, Külünk'e tekrar iletişime geçeceğini söylüyor ardından 'İyi geceler' diliyor.''

Dergi, telefon görüşmesini Hessen Eyaleti'ndeki Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemeye dayandırırken, Darmstadt savcılığının da AKP’li Külünk'ün MİT ile bağlantısını araştırdığı belirtiliyor.

Öte yandan çetenin tutuklu sekiz üyesi adam yaralama, saldırılarda bulunma ve çete kurmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Dava öncesi Nordrhein Westfalen (Kuzey ren Vestfalya) İçişleri Bakanı Herbert Reul, Almanyalı Osmanlılar çetesinin Erdoğan ve AKP ile ilişkisi olduğu yolunda Alman emniyetine bir rapor sunmuştu.

Artı Gerçek’in aktardığına göre, duruşmada bu konunun da gündeme geldiği ifade ediliyor. Mahkemede savcılık, çetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantısı olmadığını savunurken Der Spiegel, Almanyalı Osmanlıların Baden-Württemberg eyaletindeki mülteci kamplarına özel güvenlik şirketleri yoluyla sızdığı iddiasına da yer veriyor.

Dergi, bu yolla en az 8 çete üyesinin 2015 ile 2016 yılları arasında mülteci kamplarında görev yaptığını yazıyor.