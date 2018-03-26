‘Sarraf’la ilişkisi sorgulanıyor’ haberine Ilıcalı’dan yanıt

Oda TV’nin edindiği bilgilere göre sunduğu haberinde, şu ifadeler yer aldı: “Amerikalı bazı görevliler soruşturmada bilgi ve delil toplamak için geçen günlerde İstanbul Ataşehir’de bir otele yerleşti. İddialara göre; Amerikalı avukatlar Acun’a hakkında kara para aklama ve silah kaçakçılığı suçlamalarını yöneltiyorlar. Yine iddialara göre; Acun’un özel uçağıyla sık sık Panama’ya gidip gelmesi ise silah kaçakçılığına delil olarak gösteriliyor. Söz konusu isimler Acun’un, Zarrab’la ilişkilerini de sorguluyorlar. Reza Zarrab’ın ABD’de yargılandığı davada da Acun Ilıcalı’nın adı geçmişti. Savcı Bharara mahkemeye Reza Zarrab’la Acun Ilıcalı arasındaki ilişkiyi yansıtan belgeler sunmuştu.”

‘Panama’ya en son beş yıl önce gittim’

Instagram hesabından Oda TV’ye yanıt veren Ilıcalı, “Odatv’nin bu gün yaptığı uydurma ve hayal ürünü bir haber ile şahsımı karalamaya ve itibarımı zedelemeye çalışmıştır” dedi.

Ilıcalı şöyle devam etti: “İftiracı odatv’nin iddialarının aksine televizyonculuk ve yapımcılık dışında bir mesleğim bulunmamaktadır. Yine iftiracı odatv’nin sürekli gittiğimi iddia ettiği Panama’ya da en son 5 yıl önce Survivor çekimi için gitmiştim. Kaynağı belli olmayan, bu ahlaksızca iftiraları atan odatv hakkında gereken hukuki işlemi başlatmış bulunuyorum.”