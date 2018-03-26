Hürriyet'ten ikinci istifa: 'Vedalarımız başlarken'

İlk ayrılık haberi Hürriyet'ten geldi. Hürriyet köşe yazarı Melis Alphan, gazetedeki görevinden ayrıldı.

Hürriyet'ten ilk ayrılık

Öte yandan Doğan Medya’nın Demirören’e satışı öncesi çok sayıda kişinin işine son verileceği öne sürüldü. Medyaradar’ın haberine göre işten çıkarma listeleri bu hafta netleşecek.

İddialara göre, Doğan Tv Holding bünyesinde bulunan başta Kanal D olmak üzere, CNNTürk, D-Smart, BluTV, teve2 gibi bağlı yayın organlarından cuma gününe kadar 150’ye yakın isimle yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

İKİNCİ İSTİFA CANSU ÇAMLIBEL

Melis Alpman’ın ardından Hürriyet yazarlarından Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel “Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle” mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.