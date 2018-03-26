Doğan Medya'da duygusal veda

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından, gazete çalışanlarıyla vedalaştı.

12:30'da gazete binasına gelen Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, saat 14:00'da Hürriyet, DHA ve Yaysat çalışanlarıyla vedalaştı.

Sabancı'nın vedası öncesi gazete binasnın girişinde barkovizyonda oynatılan videoda Vuslat Doğan Sabancı'nın geçmişte yaptığı konuşmalar yayınlandı ve tam konuşmasına başlarken "Vuslat hanım sizi çok seviyoruz" yazılı pankart açıldı.

Sabancı çalışanlarıyla vedalaşmasının ardından binadan ayrılırken başından aşağı güller atıldı.