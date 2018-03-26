Rekabet Kurumu'ndan flaş Doğan Medya açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Doğan Şirketler Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding'e satışının rekabete aykırı olduğu iddiasına ilişkin "Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz" açıklamasını yaptı.

Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde bir konuşma yaptı. Torlak, etkinliğin ardından bir gazetecinin Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı ve Rekabet Kurumu'nca engellenmesi gerektiği yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire… İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok."Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunun başka medya kuruluşlarını da bünyesinde barındıran Demirören Holding'e devrinin rekabet ortamını zayıflatabileceği eleştirileri gündeme gelmişti. Kurumun devir işlemini 'yeni bir hakim durum yaratıldığı' veya 'mevcut hakim durumun güçlendirildiği' gerekçesiye iki şirketin mali büyüklükleri gözönüne alınarak incelemesi gerektiğine dikkat çekilmişti.



