Aydın Doğan'ın tavla arkadaşları satışı anlattı

Sabahattin Önkibar “Aydın Doğan’ın 3 tavla arkadaşına göre satış!” başlıklı yazısında Aydın Doğan’ın arkadaşlarıyla konuştuğunu ve o konuşmadan çıkan sonuçları yazdı.

Aydın Doğan’ın Doğan Medya Grubu’nu Demirören’e satması konuşulmaya devam ediliyor.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar “Aydın Doğan’ın 3 tavla arkadaşına göre satış!” başlıklı yazısında Aydın Doğan’ın arkadaşlarıyla konuştuğunu ve o konuşmadan çıkan sonuçları yazdı.

“NOKTA KOYMAK ZORUNDA KALMIŞ”

Önkibar şu ifadeleri kullandı:

“Aydın Doğan’ın, Hüsamettin Özkan gibi tavla ve sohbet arkadaşı olan 3 isimle konuştum.

Konuşmalardan çıkardığım sonuçlar şunlar:1) Aydın Doğan, 28 Şubat bağlamında tutuklanabilirsin denilerek dolaylı olarak uyarılmış.

2) 28 Şubat soruşturmasından hareketle yine mallarına el konulacağı korkutmaları yapılmış.

3) İktidarın, ne yaparsa yapsın yayın konusunda kendine asla güvenmediği söylenmiş.

4) Medyadan çıkması halinde devlet işlerinde yardım göreceği sözü verilmiş.

5) 82 yaşındaki Aydın Doğan riske girip savaşmayı göze alamamış ki bu noktada TÜSİAD gibi çevrelerden de zerre bir destek ve teşvik görmemiş.

6) 4 kızı olan ve özellikle medya şirketlerinin yönetimi noktasında birbiriyle didişen 4 kardeşe iktidarla var olan sorunlara ilaveten yeni sorun bırakmama yani kardeşleri birbirine düşürmeme adına Aydın Doğan çok sevdiği medya serüvenine nokta koymak zorunda kalmış!”

“BU TABLO EMİN OLUN ABDÜLHAMİT İSTİBDADINDA BİLE GÖRÜLMEDİ.”

“Medyayla iktidar korunur mu” diye sonra Önkibar yazısını şöyle sürdürdü:

“Aydın Doğan’ın medyadan çekilmek zorunda kalması bir şeyi doğruluyor. AKP-MHP bloku yüzde 50’ye asla ulaşamıyor. Peki, neredeyse bütün medyanın tek ses olmasıyla bu mümkün mü? Emin değilim ancak etkisi olabilir.

Eğer ahali ekonomik olarak bunalmaz ise algı operasyonlarından etkilenir. Yok, cebi boşalmaya devam ederse aç insana hiçbir değeri benimsetemezsiniz. Aydın Doğan’ın medyadan çekilmesi olayı iktidarın görevde kalma adına neleri yapabileceğinin ilk adımı ki hatırlayın uzun zamandır buna dikkat çekiyoruz...

Önce Sabah gazetesi bilinen metotlarla yandaş yapıldı. Peşi sıra Star-Akşam-Güneş gazeteleri ile iki TV kanalı AKP’nin yarı resmi yayın organı oldu. Ardından Milliyet, Erdoğan Demirören’e satıldı ve o da iktidar medyasına dönüştürüldü. Devletle çok işi olan Turgay Ciner’in Habertürk ve Show TV’si ile yine devlette işleri olan Ferit Şahenk’in NTV ve Star TV’si bu cepheye gıkını çıkarmadan dahil oldular.

Küçükleri saymazsak sadece Doğan Grubu iktidarın kontrolü dışında derken artık onu da diyemiyoruz zira Aydın Doğan bütün medya grubunu, solcu Milliyet’i AKP papağanına dönüştüren Erdoğan Demirören’e sattı. Bu satışın perde gerisindekiler emin olun kitap olacak hususlarla dolu ve gün gelir yazılır. Bu şekilde Türk medyasının çok çok büyük bölümü yandaş hale geldi.

Bazılarınız Aydınlık, Sözcü, Yeniçağ ve Cumhuriyet var diyebilir lakin iki büyük gazete dağıtım şirketi de artık iktidar destekçilerinin elinde ve istemezlerse hiçbir gazete dağıtılamaz. Medyadaki bu tablo emin olun Abdülhamit istibdadında bile görülmedi.”