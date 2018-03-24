Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar, internet üzerinde yaptığı canlı yayın kanalında Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’yı hedef aldı.

Nagehan Alçı’nın kendisini yazmasında şikayet eden Adnan Oktar, Alçı’nın bir kez kendi stüdyolarına geldiğini ifade ederek, “Bana kafayı takmaktan bir türlü kurtulamadı. Ben rahatsız değilim, memnunum. Ben de sana kafayı takmış vaziyetteyim” dedi.

Adnan Oktar’ın, Negahan Alçı’ya ilişkin, “Hırçınlığının nedenini biliyorum. Asıl utanılacak bir olay var ki yani bilmiyorum. Muazzam utanılacak bir olay var. Yüz kızartacak bir olay var. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Ben mi söyleyeyim” şeklindeki sözleri, “Adnan Oktar, Nagehan Alçı’ya şantaj mı yapıyor” sorularını akıllara getirdi. Oktar bu sözleri söylediği sırada ekrana Nagehan Alçı’nın daha önce çok görülmeyen eski bir fotoğrafı olduğu iddia edilen bir fotoğraf getirildi. Oktar sözlerinin devamında Alçı’nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da, “Ben senin o tombik kocandan bahsetmiyorum, ki çok şey biliyorum onun hakkında” dedi.