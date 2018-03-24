Vuslat Doğan Sabancı'dan 'vedalaşma' randevusu

t24- Sabancı, mesajında "Bu Pazartesi, hepinizle vedalaşmak, kucaklaşmak ve helalleşmek için sizleri ziyaret edeceğim" dedi.

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışıyla ilgili olarak gazete bünyesinde çalışanlar için bir mesaj yayınladı. Pazartesi günü, Hürriyet’in yanı sıra Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Yaysat çalışanlarıyla bir araya geleceğini kaydeden Sabancı, İstanbul dışındakilerle de canlı yayınla görüşeceğini söyledi.

Sabancı’nın ‘çalışma arkadaşlarına’ gönderdiği mesaj şöyle:

“Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi Grubumuz, Demirören Grubu ile bir ön protokol imzalayarak medya sektöründen büyük ölçüde çıkma kararı aldı. Bu anlaşma, bir Türkiye değeri olan Hürriyet’i de kapsıyor.

Hürriyet, Doğan Grubu’na 1994 yılında katıldı. Bu 24 yılın 22’sinde Hürriyet benim hayatım oldu. Bu yolculuğu elbette siz “Hürriyetçilerle” birlikte dolu dolu yaşadık.

Bu Pazartesi, hepinizle vedalaşmak, kucaklaşmak ve helalleşmek için sizleri ve Hürriyet’in vazgeçilmez parçaları olan DHA ile Yaysat çalışanlarını da ziyaret edeceğim. Binada olursanız görüşmek dileğiyle… İstanbul dışındaki çalışma arkadaşlarımla yüz yüze olmasa da ayrıca canlı bağlantıyla bir araya geleceğiz.

Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgiyle…”