Tartışma yaratacak iddia: Demirören krediyi bulamayacak

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde ‘strateji danışmanlığı’nı yapan Atılgan Bayar, Doğan Medya Grubu’nu satın aldığı açıklanan Demirören Grubu’nun gerekli krediyi bulamayacağını iddia etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yapan Bayar, “Demirören, Doğan Grubu için taahhüt ettiği parayı ödeyemeyecek. Gerekli krediyi bulamayacak. Bu twit de burada dursun” diye yazdı.

Bayar, “‘bu twit burada dursun’ demeyle geçiştirme ,parayı bulursa eşşşşek gibi anırırım falan diye de bi iddian olsun..” diyen bir takipçisine ise, “:))) Anırırım. Karşılığında parayı bulamazlarsa kim anıracak? Seni istemem. Daha ciddi biri olsun” yanıtını verdi. Atılgan Bayar ayrıca şunları yazdı, “Ben hiç bir kamu bankasının Demirören’e Doğan Grubu için kredi vereceğini sanmıyorum. Tayyip beye gidecektir. Oradan da olumlu cevap alacağını sanmam. Tayyip beyin Doğan Grubu’nun şimdiki haliyle ve seçim öncesi el değiştirmesine ihtiyacı falan yoktur. Meseleye böyle bakanlar yanılır. Demirören’in de öz kaynağıyla Doğan Grubu’nu alacak likidi falan yok. Devlet bankalarının bu krediyi vereceğini sanmıyorum.