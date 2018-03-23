Kandil gecesi Fatih Camii'nden ilgi çeken görüntü

Müslümanlar için oldukça önem arz eden Regaip Kandili dün gece yaşandı. Regaip Kandili’nde gündüzün oruç tutularak, gecenin ise namazla ve ibadetlerle geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Kandillerde bugüne dek camilerde yaşanan yoğunluk televizyonlara da aktarılıyordu.

Ancak, Hükümete yakın gazetecilerden Nevzat Çiçek’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Nevzat Çiçek, kandil gecesi Fatih Camii'nden fotoğraflar paylaşarak “Kandil Gecesinin bu saatinde Fatih Cami. Geçmiş yıllardaki kandillerde bu saatlerde burası kalabalık olur bu saatlerde Tesbih Namazı kılınırdı...Toplum mu dinden uzaklaşıyor yoksa...” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: