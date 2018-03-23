Çukur'un kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor

Show TV’de ekrana gelen Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Saygın Soysal kimdir?

‘Hatırla Sevgili’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kara Para Aşk’ gibi dizilerde rol alan Saygın Soysal, 'Elvis' karakteriyle Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor.

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur’un kadrosu genişliyor. Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor.

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.





SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İki yaşındayken Bursa’ya ikamet ettiler. İlkokul eğitimi bitince de Trabzon iline yerleştiler.

Lise eğitimini de Trabzon’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Tarihler 2005’i gösterdiğinde ise "Kırık Kanatlar" adlı dizide Çavuş Yunus karakterine hayat verdi. Bu dizide, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat gibi usta oyuncularla başrolleri paylaştı.

2006 yılına gelindiğinde baş rollerini Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın üstlendiği "Hatırla Sevgili" adlı dizinin oyuncu kadrosunda bulunmuştur.

2013 yılında ise büyük ses getiren proje "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakteriyle karşımıza çıktı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol aldı.

Son olarak 2014 yılında, "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre gibi güçlü oyuncularla birlikte rol aldı.