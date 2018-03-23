'Doğan Medya Grubu'na yeni bir talip var'

Gazeteci-Yazar Can Ataklı, CRI TÜRK’te Kamil Erdoğdu’nun hazırlayıp sunduğu ve ‘Manşet’ programının ‘Sabah Yorumu’ bölümünde, son günlerin en çok konuşulan Doğan Medya Grubu’nun satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Can Ataklı’nın açıklamaları:

“AYDIN DOĞAN’IN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Aydın Doğan’ın bugün gazetelerde yaptığı açıklama dramatik bir yazılı açıklamadır, çaresizliği gösteriyor. Bakın Rahmi Koç’ta 80 yaşında ben sanayiden çekiliyorum diyor mu? Çocukları var torunları var. Şirketler böyle devam eder. Aydın Bey de 80 yaşında ama 4 tane kızı var. Dünya ile entegre ve de başarılı olan kızları da medya sektörü ile ilgileniyor. Peki bunu ne yapacaksınız? Bu çok net Aydın Doğan, Doğan Medya’yı satmadı, sattırıldı. Zaten bugünkü açıklamada bunu gösteriyor.

“AYNI GEREKÇELER ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİNDE GEÇERLİ OLMASI LAZIM”

Önümüzdeki hafta sürprizler yaşanabilir. Rekabet Kurumu, kimsenin aklına gelmiyordu ama benim aklıma geldi. Nerden geldi. Çünkü benim başıma geldi. Vatan gazetesinde çalışırken, Gazeteyi Doğan Grubu satın aldı. Bizde olduğu gibi oraya geçtik. Fakat Rekabet Kurumu dedi ki; “medyada rekabet açısından siz aştınız”. Aydın Doğan’da 1,5 yıl sonra Vatan ve Milliyet gazetelerini Demirören Grubu’na sattı. Şimdi her şey eskiye döndü. Sadece bir fark var. Eskiden hepsinin sahibi Aydın Doğan’dı, şimdi hepsinin sahibi Erdoğan Demirören oldu. 5 yıl önce Aydın Doğan’a rekabet açısından öne sürülen gerekçeler ne ise bugün aynı gerekçeler Erdoğan Demirören içinde geçerli olması lazım. Ayrıca o dönemlerde Star TV’yi de elinden çıkarmıştı. Şimdi bu tip kurumlar ve yargı hükümetin emrinde. Rekabet Kurumu’nun kanunlara hukuka uyarak antitrust yasaları çalıştırması söz konusu değil. Soracaklar saraya, saray diyecek ki gerek yok. Ben bunu idare ediyorum. Öyle olacak, göreceksiniz. Belki usulen bir şeyler yapacaklar, sonrada yanlış düşünüyorsunuz, otur oturduğun yerde.

“VERİLEN FİYATIN ÇOK ÜSTÜNDE VERECEK BİR GRUP VAR”

Fakat bir sürpriz çıkabilir. Şu anda söyleyemeyeceğim ama bir grup var. Verilen bu fiyatın çok üstünde talip olmak üzere. 1-2 gün içinde teklifi sunabilir. Yani bu satışın çok düşük olduğunu Doğan Medya Grubu’nun bu fiyata satılmaması gerektiğini ve bu şekilde satılmaması gerektiğini söyleyip biz şu kadar veriyoruz diye. Ki 1,3 ila 1,5 Milyar Dolar arası para koyacaklar diye bir bilgi geldi. Tam teyit edemediğim için söyleyemeyeceğim. Bu hafta sonu veya gelecek hafta başının sürprizi böyle bir şey olabilir. Aldığım bilgi bu. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Teyit etmem şu an zor. Gün içinde belki bilginin doğruluğunu, yanlışlığını öğrenme şansım olur.