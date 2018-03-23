Kadri Gürsel ve Akif Beki o kanalda program yapacak

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel ile Karar yazarı Akif Beki o kanalda biraraya geliyor.

MEDYARADAR - Yönetiminde Salih Selçuk ve Yavuz Oğhan'ın bulunduğu TR Haber 19 Mayıs'ta yayına başlayacak. Yayın tarihi yaklaştıkça televizyonda program yapacak isimler de netleşiyor.

Son bomba Akif Beki, Kadri Gürsel ikilisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar birlikte çalışan Akif Beki, Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarına son verildikten sonra Karar gazetesinde yazmaya başladı.

Kadri Gürsel ise Murat Sabuncu'nun Genel Yayın Yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni danışmanı olarak göreve başladıktan kısa süre sonra cezaevine girmiş aylar sonra da tahliye edilmişti. Gürsel halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıyor.

Kadri Gürsel ile Akif Beki TR Haber'de haftada bir gün bir moderatör eşliğinde gündeme ilişkin değerlendirme yapacaklar.

Gürsel ve Beki haftada bir gün de, Yavuz Oğhan'ın hazırlayacağı sabah kuşağının yorumcusu olacaklar.

TR Haber yönetimi, daha önce de Atilla Güner ve Ekin Olcayto ile el sıkışmıştı.

Tecrübeli gazeteci Atilla Güner, sabah kuşağını sunacak.

Ekranların deneyimli sunucularından Ekin Olcayto ise, hafta sonları sabah haber kuşağıyla, hafta içi bir sohbet programı hazırlayıp sunacak.