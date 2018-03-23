Deniz Yücel davasında flaş gelişme!

14 Şubat 2017’de gözaltına alınıp tutuklanan ve bir yıl sonra 16 Şubat’ta tahliye edilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkındaki dava dosyasına eklenen telefon inceleme raporunda Yücel’in telefon listesindeki 59 gazeteci, siyasetçi ve aydın hakkında 'örgüt bağlantısı olabilir' denildi.

Birgün'den Anıl Karaca'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Yücel’in, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla dört yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava dosyasına emniyetin yaptığı telefon inceleme raporu da eklendi. Raporda Deniz Yücel'in konuştuğu kişilerle 'örgüt bağlantılı' olmakla suçlandı.

Bu isimler arasında BBC Türkçe muhabiri Onur Erem, kapatılan İMC TV baş editörü Eyüp Burç, gazeteci Banu Güven, Hürriyet muhabiri İdris Emen, Cumhuriyet gazetesi avukatı Tora Pekin, HDP milletvekili Dilek Öcalan, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, eski HDP milletvekili Ali Haydar Konca ve Gezi direnişinde katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın avukat ağabeyi Gürkan Korkmaz gibi isimler bulunuyor.

Savcı Yılmaz üç sayfalık iddianamede de, Yücel’in Die Welt’te yayımlanan haber ve yazılarının tercümesini yaptırarak “örgüt propagandası” iddiasında bulunulmuştu. Bir yıl boyunca hakkında bir suçlama olmadan cezaevinde tutulan Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Yücel'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası suçunu zincirleme olarak işlediği ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği" belirtilmişti. İddianamede, gazeteci Deniz Yücel'in 18 yıla kadar hapsi isteniyor.