Ahmet Hakan isyan etti: Bu insanlık müsveddesi...

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

BU İNSANLIK MÜSVEDDESİ NASIL SERBEST BIRAKILIR?

ATINÇ Manap isimli bir insanlık müsveddesi.

Bostancı metrosunda...

Çarşaflı bir kadına...

Sırf kıyafetinden dolayı hakaret etti ve tükürdü.

Bu yaratık, polis tarafından yakalandı.

Sonra ne oldu?

Serbest bırakıldı.

Benim gözümde...



Şortlu kadına tekme atan müsvedde ile çarşaflı kadına tüküren müsvedde arasında...

Zerre kadar fark yoktur.

- İkisi de aynı hamurdandır.

- İkisi de aynı karakterdendir.

- İkisi de akraba yaratıklardır.

Fakat şortlu kadına tekme atan adamın peşine düştüğümüz kadar, ne yazık ki çarşaflı kadına tüküren bu adamın peşine düşmedik.

Ve şortlu kadına tekme atan adam tutuklandığı halde...

Çarşaflı kadına tüküren adam serbest kaldı.

Söz veriyorum:

Gecikmeli de olsa bu müsveddenin de peşine düşeceğim.

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