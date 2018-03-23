Turabi: Survivor hayalime veda edeceğim!

Survivor son bölümde Turabi’den itiraf geldi: ” Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor’dan olmak istemiyorum.” Peki Adem kavga hakkında neler söyledi? All Star ile Gönüllüler takımı oyunlar sırasında gerek takım arkadaşları gerekse karşı takım ile gerginlikler yaşadı. Survivor’da bu hafta ödül neydi, hangi takım galip geldi? İşte ayrıntılar…

TURABİ-ADEM KAVGASINDA SON DURUM

Turabi: Adem bu saat sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi Adem boş teneke gibi.

Adem: Yenilir yutulur laflar söylemedik ben bunları hemen unutamam bunu unutmak için biraz süreyen ihtiyacım var.İkimiz için de yararlı olur. İnşallah bir daha yaşanmaz.

Funda: İpek zaten gideceğini tahmin ediyordu burnunun kırılıp gitmesi kötü oldu. Sema sürekli İpek’i seçiyordu ve 3 sayımız garanti karşıya gidiyordu.

Hakan: Artık herkesin gerçek performansını ortaya koyması lazım. Burada Birsen ile Nevin’e çok iş düşüyor. Birsen İpek’ten sonra en zayıf halka ardından Nevin. Takımın yükü Funda’nın üstünde. Kadın yarışmacıların elini taşın altına sokmalı. Erkek yarışmacılar da doğru bir şekilde oynamalı.

Sema: İpek’in son sakatlığından dolayı çok üzgünüm. Belli kırgın gitti.

Damla: Herkese sarıldı ama Anıl’ın elini sıktı.

SAHRA, BERNA’NIN GELİŞİNE NE DEDİ?

Sahra: Berna performans anlamında katkı sağlar. Kötü değil hiçbir şekilde. Heyecanlı mıyım çok heyecanlı değilim inşallah hoş gelir. Bu adada çok büyük kavgalar olmuyor. Berna ile bir gerginliğin içine girmek istemiyorum.

Ümit: Sahra konuşalım dedi. Sen üç gündür bana karşı soğuksun. Türkiye deyince sert bağıralım dedim.

Sahra: Öncesinde bana tepkisi vardı. Ben bir saygısızlık mı yaptım? Birkaç gündür düşünüyorum bu beni oyunda çok düşürdü. Bana sen konuşma, sen yapma gibi bir şey var.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Acun Ilıcalı: All Star takımının yeni yarışmacısı Berna geliyor. Baraka oyunu. Kazanan takım süt ve ev keki alacak. En iyi iki erkek iki kız çıkacak.

Berna: Burada olabildiğim için çok mutluyum. Çok güçlü bir takıma geldim. Benim hayalim büyük ödülü görmek.

Hakan Batuhan Funda Nagihan

Damla Sema Turabi Hilmicem

All Star: 10 Gönüllüler: 7 Ödül All Star’ın oldu.

Batuhan’dan Turabi’ye oyun öncesi güzel sözler.

Son oyunda Hakan-Turabi karşılaşmasında sayıyı Turabi alınca Hakan gözyaşlarına engel olamadı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

Acun: Baraka All Star’ın. İki oyundur kaybetmiştiniz. Turabi güzel puanlar aldı.

Turabi: Karşı takımı tebrik ediyorum. Barakayı kazandığımız için takımımı kutluyorum.

Hakan: Çok iyi başladık. Erkeklerde kötüydük. Bizim günümüz değilmiş doğru dörtlüyü çıkaramadık.

Sema: Gereken her şeyi yaptım atamadım.

“SURVİVOR HAYALİME VEDA EDECEĞİM”

Turabi: Bu aralar kendim olamayacağım, olursam Survivor hayalime veda edeceğim. Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor’dan olmak istemiyorum

Adem: Ben tahammül edemediğim insanlara bu şekilde davranırım.

Funda: Ödüle değil oyunu alamadığımıza üzülüyorum. Çok iyi başlamıştık.

Acun: Survivor tarzı bir hentbol oynayacaksınız.Kazanan takım hamburger, patates kızartması ve soğan halkası yiyecek.

Oyun sırasında Nagihan ile Sahra birbirine girdi. Acun, kırmızı kart çıkarıp iki yarışmacıyı oyundan çıkardı.

Sahra: Tokadı attı dirseği vurdu. Napıyorsun yani?

Nagihan: Her yerim delik deşik. Ne yaptığını görmüyor musunuz? Oyun durmuş top fırlatıyor.

All Star: 8 Gönüllüler: 10 Gönüllüler ödülü kazandı.