Murat Sabuncu: Bu, tabuta çakılan son çividir

"Tamamen iktidarın hakim olduğu tek sesli bir noktaya geldik”

Bir yıldan uzun süre tutuklu kalmasının ardından 9 Mart’ta tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Doğan Medya Grubu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Demirören Holding’e satılmasıyla ilgili olarak Deutsche Welle Türkçe'den Aslı Işık'a konuştu.

Sabuncu, Doğan Medya'nın Demirören'e satışına ilişkin, “Çok önemli bir kayıp oldu. Tamamen iktidarın hakim olduğu tek sesli bir noktaya geldik” yorumunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin bundan sonraki misyonunun çok önemli olacağın dikkat çeken Sabuncu, Doğan Medya'nın satışını ‘tabuta çakılan son çivi’ olarak nitelendirdi.