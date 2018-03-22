Ayşenur Arslan, Doğan Grubu'nun neden satıldığını açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Doğan Medya grubunun satışını değerlendirdi. “Seçim sürecinde iktidarın bu operasyonla medyadaki kontrolünü pekiştirdiğini” savunan Arslan, Doğan Medya’nın “baskı ve korku yüzünden ucuza satıldığını” öne sürdü.

Aydın Doğan’ın medyadan çekilmezse 28 Şubat davasıyla cezaevine girme ihtimalinden bahseden Arslan, “28 Şubat sopasını gösterdiler, Aydın Doğan da anladı, mesajı aldı” ifadelerini kullandı.

Özgürüz’e satışı değerlendiren Arslan “Kanal D, Türkiye’nin 5, 6 ana kanalından biri. Muazzam büyük bir kanal. CNN Türk, Hürriyet. Grubun amiral gemisi. Posta medyada en çok satan gazetelerden bir diğeri, D smart, TV2, Dream TV, Yaysat dağıtım şirketi. Bütün bunların 890 milyon dolara gitmesi, ‘Aydın Doğan’ın cezaevinde mi öleyim yoksa bu paraya mı razı olayım çekip gideyim’ seçeneklerinin arasında olduğunu gösteriyor. 890 milyon dolara ancak Hürriyet ve Posta’yı alırsınız. Çok çok ucuza gitmiş” diye konuştu.

‘ARADA BİR GAZETECİLİK YAPIYORLARDI’

“Doğan Grubu zaten iktidara yakın değil miydi?” yönündeki tepkilerin tam doğru olmadığını belirten Arslan, “Geçmişten gelen alışkanlıklar, gazeteciliğe dair o genetik kodlar arada bir gazetecilik yaptırıyordu. Ahmet Hakan bile arada bir şaşıp gazetecilik yapıyordu ya da Ertuğrul Özkök bile arada bir şaşıp doğru dürüst bir şeyler yazabiliyordu. Dolayısıyla iktidarın çok memnun olmadığını biliyoruz” dedi.

Doğan Grubu’nu satın alan Demirören’in arkasında Katarlı şirketlerin olduğu iddiasına da değinen Arslan, “Nasıl Çalıklar vs. bir havuz oluşturup sabah ATV’yi satın aldıysa, burada da yine Demirörenler adına birileri aldılar. Bu Katarlar adına mıdır, matarlar adına mıdır, Trump bile almış olabilir mi? Beni ilgilendirmez. Bunun siyasi karşılığı önemli” şeklinde konuştu.