Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı mı?

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından Şirin Payzın’ın CNN Türk’ten ayrıldığı iddiasının şu an için doğru olmadığı öğrenildi.

Şirin Payzın, Doğan Medya’nın satışının gerçekleştiği gün, CNN Türk’te yayınlanan “Ne oluyor?” programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk etmişti.

T24’ün aldığı bilgiye göre, CNN Türk de dahil olmak üzere satılan Doğan Grubu yayınlarında çok sayıda gazetecinin durum değerlendirmesi yapıyor, ancak kurumlarda şu an muhatap bulunmuyor.

Satış haberinden bir gün sonra veda mesajı yayımlayan Aydın Doğan’ın yarın Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D’nin de bulunduğu Doğan Medya Center’a giderek çalışanlara bir açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

İlk açıklamaların ardından bazı isimlerin kazanılmış haklarını alarak gruptan ayrılacağı, bazılarının da Demirören Grubu tarafından tasfiye edileceği belirtiliyor.

Şirin Payzın’ın istifasının istendiği iddiası daha önce de gündeme gelmişti

Daha önce “Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Şirin Payzın’ın CNN Türk’ten istifasının istendiği” iddia edilmişti. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş konuya ilişkin "Saray'a yakın kaynakların olayın böyle gerçekleştiğine dair kanıt sunarsa sarı basın kartımı imha edeceğim" açıklaması yapmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise yazısında “Kanalda program yapan iki gazetecinin, bir başka gazetecinin görevine son verilmesi için “Beştepe’den böyle istediler” diyerek patronu kandırdığını ama Beştepe’de hiç kimsenin böyle bir şeyden haberi olmadığını ve iki gazetecinin bir başka gazeteciyi harcamak için ‘sözde’ Beştepe isteğini uydurduklarını ve bunun ortaya çıkmasıyla birlikte o gazetecinin görevine geri döndüğünü, hatta Beştepe’den bir konuğu ağırlayarak Beştepe’nin böyle bir tavrı olmadığını ispat ettiğini herkes biliyor” iddiasında bulunmuştu.

Altaylı’nın yazısında isim vermeden göndermede bulunduğu iki gazetecinin Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Doğan Medya Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, olduğu öne sürülmüştü. Hande Fırat konuya ilişkin "Son günlerde bazı internet sitelerine yazdırılan ve bazı köşe yazarlarının kaleme aldığı şahsımla ilgili iddialar tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Bu kasıtlı iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlardır. Zaman gerçekleri ortaya çıkarır” demişti.

"Bazı dedikodu yazarlarınca şahsımla ilgili olarak ortaya atılanların tamamı yalan ve bütünüyle hayal ürünüdür” ifadelerini kullanan Çelik ise Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İddia edildiği gibi CNN Türk programcısı Şirin Payzın'ın işten çıkarılması ya da kendisiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulması yönünde hiçbir girişimim olmamıştır. 1992 yılından bu yana Doğan Grubu'nda çalışıyorum ve yöneticilik yapıyorum. Hiç kimseyi işten atmadım ya da atılması için talepte bulunmadım. İddia edilen ve yazılıp çizilenlerin tamamı çirkin birer iftiradır."

Şirin Payzın kimdir?

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul‘da doğdu. Baba tarafı Kırım göçmenidir. Behice Boran büyük teyzesidir. Babası Nizam Payzın gazeteci olduğu için Ankara‘da yaşadı. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. 1987 yılında üniversite için Fransa‘ya gitti, o sırada babası ölünce geri döndü. İstanbul Üniversitesinde Filoloji bölümünde yarım dönem okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesine geçti; Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Sonra da Üniversite eğitimini New York‘da New York Üniversitesi‘nde tamamladı.

Okul bitince de Birleşmiş Milletler‘deki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in yönlendirmesiyle Türkiye’ye dönerek televizyonculuk yapmaya başladı. Show TV‘de çalışmaya başladı.

1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK‘ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılının eylül ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK’te “Yeni Gün Hafta Sonu”nu hazırlayıp sunuyor. Ayrıca, muhabirliğe de devam ediyordu.

2003 yılının Mart ayında başlayan, Irak Savaşı sırasında TRT adına İran‘a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, Pakistan‘daki askeri darbe, AB Helsinki Zirvesi, İsrail‘de ikinci intifada, İran‘da seçimler, Bağdat‘ta yaşanan krizler, 11 Eylül sonrası New York‘ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere, sıcak haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara’da diplomasi muhabiri olarak Türk dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. Irak’tan izlenimlerini “Perspektif” programı için belgesel olarak hazırladı.

Payzın, siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı “Ne Oluyor?” programı ile CNN Türk'te yayın hayatına devam ediyor.

Şirin Payzın, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Ödülleri :

1997 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülü – Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla

2004 – Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü – “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle