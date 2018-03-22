'Youtube ve Netflix kapatılabilir'

GazeteDuvar- İnternete RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) denetimi getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada düzenlemeye karşı çıktı. Paylan “Şimdi, bu madde ne getiriyor internet sansüründe? Radyo, Televizyon Üst Kurulu’na ‘Sen internet alanını da denetleyeceksin’ deniyor. Bu yetkiyi veriyor bu yasa. Yetmemiş radyo ve televizyonlara yaptıklarınız” dedi.

‘O BÜYÜK HAVUZA 3 MEDYA KURULUŞUNU DAHA KATTINIZ’

Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satılmasına da değinen Paylan, şunları söyledi: “Hani bugün havuza, o büyük havuza 3 medya kuruluşunu daha kattınız; zaten havuzun kenarındaydı, zaten komiserleriniz oradaydı, CNN’deydi, Kanal D’deydi, Hürriyet’in içinde basın komiserleriniz vardı. Onlar televizyona kimin çıkıp kimin çıkmayacağına zaten karar veriyorlardı, şimdi havuzun suları oraya da aktı, daha fazla yandaş bir gruba CNN, Kanal D ve Hürriyet satıldı. Bakın, onlarca gazeteniz var, televizyonunuz var, hepsi aynı şeyi söylüyor zaten, hepsi “Padişahım çok yaşa” diyor, hepsi. Ya, 3 tane kurum zaten “Padişahım çok yaşa” diyorlardı, daha fazla bağırttırmak için niye bir sanayi grubuna, size yandaş gruba daha aldırıyorsunuz ki? Radyo, Televizyon Üst Kurulu da güya bunları denetliyor. Geriye denetleyecek bir şey kalmadı ki hepsi ‘Padişahım çok yaşa’ diyor zaten.”



‘İKTİDAR TAM BİR İSTİBDAT YARATMAK İSİTYOR’

“Şimdi, geriye kaldı bizim internet alanımız” diyen HDP milletvekili Paylan, şunları ifade etti: “İnternet alanında kısmi bir özgürlük var. Orada herkes kendi çabasıyla, sosyal medyada, diğer medya aracılıklarıyla, kendi yaptığı yayınlarla vatandaşa ulaşmaya çalışıyor. Herkes, yalnızca milletvekilleri, siyasetçiler değil, herkes sosyal medya üzerinden kendini ifade etmeye çalışıyor. İktidar bu alanı da fazla gördü. Tam bir istibdat yaratmak istiyor, tam bir sessizliğe büründürmeye çalışıyor ülkeyi ve bunun için de internet alanını da zapturapta alması lazım. Ve diyor ki: ‘Radyo, Televizyon Üst Kuruluna ben yetki vereceğim, internet alanını denetleteceğim.'”

‘PAYLAN TV DİYE YAYIN YAPSAM LİSANS ALMAM GEREKİYOR’

Paylan şöyle devam etti: “Belki biraz sonra diyecek ki iktidar temsilcileri: ‘Yok, arkadaş, ben yalnızca Adnan Hoca’yı denetleyeceğim.’ Öyle değil. Maddenin lafzına baktığımızda internette yapılan her türlü yayın için lisans alınmasını öngörüyor. Ben burada bir yayın yapsam, kenarına ‘Paylan TV’ yazsam bildiğiniz platformlardan birisine, gidip lisans almam gerekiyor Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan. İnternet alanını da zapturapta aldıracaktır. Bu yola tevessül etmeyin diyorum. Son kalan özgürlük alanını da kapatmayın, ülkemizi Kuzey Kore ligine düşürmeyin.

”‘WIKIPEDIA 2 YILDIR YASAKLI’

Türkiye’nin Wikipedia’yı yasakladığını hatırlatan HDP milletvekili, şunları söyledi: ” Gençlerimizin, benim, hepimizin bilgi alabileceği uluslararası bir portal var, Wikipedia iki yıldır yasaklı. Wikipedia’nın yasaklı olduğunu kimseye anlatamıyoruz. Yarın bu maddeyle YouTube kapatılabilir. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir video var’ diye RTÜK’e koştuğu anda, bu da medyaya düştüğü anda, o havuzdaki sizin yandaş gazetecileriniz bağırdığı anda YouTube yasaklanabilir. Netflix yasaklanabilir. Yarın Netflix’i yasaklamış, YouTube’u yasaklamış bir ülke olursak ülkemiz tam bir Kuzey Kore ligine düşmüş olacak. Bunlara yol vermeyelim.”

Paylanın eleştirdiği düzenleme yapılan görüşmelerin ardından AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçti.