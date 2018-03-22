Özdil: Uruguay'dan inek alabiliyoruz, tosunu alamıyoruz

"Uruguay'da elçiliğimiz yok, suçluların geri verilmesi anlaşmamız filan yok, Uruguay'dan inek alabiliyoruz, tosun'u alamıyoruz" diyen Özdil'in İnek başlığıyla yayınlanan bugünkü yazısı şöyle;

Asrın liderimiz kafasına hareket memuru şapkası taktı, düdüğü çaldı, Ankara-İstanbul arasındaki hızlandırılmış tren seferlerini bizzat başlattı.

İkinci dünya savaşından kalma dandik lokomotiflerle şov yapıyorlardı. Tren sigortalı, yolcular sigortasızdı.

80 kilometre hız limiti olan viraja 132 kilometreyle daldı, ikinci vagonun sol tekerleği raydan çıktı, bağlı vagonlar peşpeşe yaprak gibi savruldu, tren uçtu, 41 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

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TCDD genel müdürü hakkında soruşturma bile açılamadı, çünkü ulaştırma bakanı izin vermedi.

Ulaştırma bakanı hakkında gensoru bile verilemedi, çünkü Akp oylarıyla reddedildi.

Dava zamanaşımından düşürüldü.

Akp tarafından sicil affı çıkarıldı, makinistler de yırttı.

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Bu TCDD genel müdürüne “inovasyon ödülü” verdiler, Akp'den milletvekili adayı yaptılar.

Bu ulaştırma bakanını başbakan yaptılar.

Bu başbakanı cumhurbaşkanı yaptılar.

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Aynı bölgede… Trafik kazası oldu. Bir otomobil sollama yaptı, asfaltın kenarında yürüyen ineğe çarptı, panikle direksiyonu kırdı, sollamaya çalıştığı otomobile yandan patlattı, arkadan bir kamyonet geliyordu, önündeki kazadan kaçayım derken şarampole yuvarlandı, takla attı, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı, inek telef oldu.

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Duruşma üstüne duruşma yapıldı, bilirkişi üstüne bilirkişi istendi. Trafik kazasına karışanların kimisi adam öldürmekten, kimisi yaralamadan, kimisi maddi hasara yolaçmaktan hakim önüne çıktı. Kasko şirketleri devreye girdi, tazminat üstüne tazminat talep edildi. Yedi sene sürdü… İşin içinden çıkılamadı. Adli Tıp'a başvuruldu, bir rapor da oradan istendi. Adli Tıp uzuuun uzun, aylarca inceledi, davanın sekizinci senesinde raporunu verdi.

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İnek suçlu çıktı!

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İneğin sahibi 75 yaşındaki gariban çiftçi Cemalettin Doğancan'a üç sene hapis cezası verildi, Geyve Cezaevi'ne tıkıldı.

Sekiz ay yatırdılar, sekiz ay sonra denetimli serbestlik kararıyla bıraktılar. İki sene boyunca denetimli serbestlik kapsamında tutuldu, haftada iki defa karakola gidip “yurtdışına kaçmadım, buradayım” diye imza verdi.

Yeterli görülmedi… Üç ayda bir rehabilitasyon seminerine katılma mecburiyeti getirildi.

Islah edilmeliydi!

Sosyal hizmet uzmanları tarafından bir daha suç işlememesi konusunda psikolojik ve sosyolojik olarak eğitildi.

Hayatı kabusa döndü, üç sene sürüm sürüm süründürüldü.

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Aynı ülkede… Bulaşıkçılık, overlokçuluk ve rap şarkıcılığı yapan tosunun biri internette çiftlik bank kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayıp, şahsi banka hesabıma parayı yatırın, bir koyun beş alın dedi, saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu, tosunun şahsi hesabına tiko para 500 milyon lira yatırdılar.

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Tosun paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı, şimdi video gönderiyor oralardan, Ferrari almış, yat almış, malikane almış, “hiç merak etmeyin en kısa sürede paranızı ödeyeceğim” diyor.

Uruguay'da elçiliğimiz yok, suçluların geri verilmesi anlaşmamız filan yok, Uruguay'dan inek alabiliyoruz, tosun'u alamıyoruz.

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Üstelik, çiftlikbank'ın ilk ve tek olmadığı ortaya çıktı. Anadolu farm, çılgıninekler, sütbank, galeribank, yeşilbank, çiftlikshop, bizimtavuklar, gerçekçiftçi, imecebank isimleriyle, internette para toplayan 120'den fazla sanal çiftlik bulunduğu anlaşıldı.

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Ve aynı ülkede… Trafik kazası oldu, otomobilin biri aniden asfalta çıkan ineğe çarptı, otomobilde hasar meydana geldi, sürücünün eşinin kolu kırıldı, ineğin kaburgaları kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ineğin sahibini aradı. İneğin sahibi başına gelecekleri bildiği için, ortaya çıkmadı, kim olduğu saptanamadı.

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Cumhuriyet savcılığının soruşturması neticesinde, inek suçlu bulundu!

Gözaltına alındı.

Cezaevine konulamayacağı için, yediemin tayin edilen Erzurum belediyesi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine tıkıldı.

Kaza olduğunda 4 aylıktı, 18 aydır yatıyor iyi mi!

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Açıkça görülüyor ki…

Memleketin başına ne geliyorsa ineklerden geliyor.

Nedir bu ineklerden çektiğimiz böyle kardeşim.

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