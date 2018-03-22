Kanal D'den 'Hayır' dediği için kovulan İrfan Değirmenci'den açıklama

Doğan Medya'nın AKP'li Demirören Grubu'na satışı sonrası, referandumda 'hayır' dediği için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci'den açıklama geldi.

Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

Kovulmamızdan beri geçen 1 yılda: -Ardımızdan gülücüklü tweet atan bld. başkanı,gitti [✔️] -Tv’nin o günkü G.Müdürü,gitti [✔️] -Yerime getirilen,gitti [✔️] -Kovulmamıza sessiz kalan,severek ayrıldı [✔️] -Patron gitti [✔️] . . Mesele nasıl gittiğin ya da neye rağmen kaldığın!

“Ülkede basın özgürlüğü bugün itibariyle bitti” duyarı yapacaksanız hobi olarak yine yapın ama yarın sabahtan itibaren gazete bayinizden aldığınız gazeteyi, bu akşamdan itibaren izlediğiniz televizyonu değiştirmeyecekseniz hiç kusura bakmayın kabahatin çoğu sizin kardeşim!



Ve bu akşam evinde “acaba yarın insan kaynaklarına beni de çağıracaklar mı?” diye düşünmekten gözüne uyku girmeyecek basın emekçisi kardeşlerim, içiniz ferah olsun. Halkın yanında olduğunuz sürece her daim içecek bir tas çorbanız oluyor. Başınız dik, yolunuz açık olsun...