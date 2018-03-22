Doğan Holding'ten ilk resmi açıklama geldi

Doğan Medya Grubu ve Demirören Medya Grubu arasında satış ve devir konusunda görüşmelere başlandı.

Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının Demirören Holding'e finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satışı ve devri konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.

Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının borçların arındırılmasıyla 890 milyon dolar bedelle Demirören Holding'e satılması için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Doğan Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin aralarında Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV Holding, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart'ın da bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden, Demirören Holding ile görüşmelere başlanmıştır."