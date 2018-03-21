Burada konuşan Sendika yöneticisi Mustafa Kuleli “Aydın Engin bize 60-70 çalışanı işten atacağını söyledi. Burası patronların keyfine göre iş yapacağı bir yer olmadı, olmayacak. Cumhuriyet susmaz, Cumhuriyet çalışanları da susmaz” dedi.
Cumhuriyet yönetiminin çalışanlara yönelik tutumunu protesto etmek ve TGS’nin gazetedeki seçilmiş İşyeri Temsilcisi Deniz Ülkütekin’in işe geri alınmasını sağlamak için başlatılan eylemler üçüncü haftasına girdi.
21 Mart 2018 17:00
Cumhuriyet susmaz, Cumhuriyet çalışanları da susmaz
Cumhuriyet çalışanları işten çıkarılan Muhabir ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İşyeri Temsilcisi Deniz Ülkütekin için gazete önünde bir araya geldi.
Burada konuşan Sendika yöneticisi Mustafa Kuleli “Aydın Engin bize 60-70 çalışanı işten atacağını söyledi. Burası patronların keyfine göre iş yapacağı bir yer olmadı, olmayacak. Cumhuriyet susmaz, Cumhuriyet çalışanları da susmaz” dedi.
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