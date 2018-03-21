Doğan Medya Grubu satıldı! İşte ödenecek rakam

Sözcü'nün Hürriyet'ten konuştuğu yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP'a bildirileceğini belirtti.

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu’nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar…

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.