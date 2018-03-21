Nagehan Alçı'dan RTÜK'e yeni isim

Habertürk Gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun Türk insanını sakıncalı içeriklerden korumak adına verdiği kararları bugünkü köşesinde eleştirdi.

Nagehan Alçı, Show TV’de yayınlanan ve pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur’a, RTÜK’ün verdiği cezanın haksız olduğunu yazdı.

Ayrıca bir dizide kanlı savaş sahnelerine izin veren RTÜK’ün başka bir dizide aşk sahnesine ceza vermesi, Nagehan Alçı’ya göre RTÜK’ün adalet terazisinin şaştığını gösteriyor.

İşte Nagehan Alçı'nın o yazısı:

Öncelikle temel prensibi koyarak başlayayım: Kamuya açık yayınlar yapan televizyon ve radyo kanallarını denetleyen kurumlar birçok ülkede var ve bu, anlaşılır bir şey. Bizde bu işi yapan RTÜK. Tamam, RTÜK’ün bir işlevi var, kamu yani bizleri kollamak için yayınların temel prensip ve içeriğinin belli kriterlere uygun olup olmadığını kontrol etmek. Peki öyle mi yapıyor bizim RTÜK hakikaten? Verdiği kararları objektif kriterlere mi dayandırıyor? Ceza keserken adil, ölçülü ve makul mü davranıyor?

RTÜK üyeleri ve belki de üyelerin aileleri dışında bu sorulara “evet” cevabı verecek kişi olduğunu sanmıyorum. Açın televizyonları bakın, RTÜK nerede müdahale etmiş, kime ne ceza kesmiş? Neden kesmiş? Ya da kime kesip kime kesmemiş? Açıkçası bu soruların cevaplarını mantık çerçevesine oturtmak mümkün değil.

BOĞAZ KESMEK NORMAL, ÖPÜŞMEK SAKINCALI

Mesela bir dizide bir insanın boğazı doğranıyor, kafası kesiliyor ve buna ceza verilmiyor. Ancak aynı RTÜK ne hikmetse başka bir dizide birbirine âşık bir çiftin romantik öpüşmesine fahiş bir ceza kesiyor. Bakın, yakın zamanda “Çukur” için kesilen öpüşme cezasına... Şimdi iki gencin öpüşmesi genel ahlaka aykırı da onca şiddet, mafya ahlaka uygun mu?

Ya da bir programda şahsi sebeplerle edilen hakaret, ceza konusu olmazken, başka bir programda vahşi bir terörist saldırının olduğu gün bir yorumcu teröristlere hakaret etti diye ceza alırsa bu adil mi?

Daha önce de sorunlar vardı ancak RTÜK son dönemde maalesef adalet terazisini iyice kaybetti. Kararlarında ölçü ve denge kalmadı. “Çukur” dizisi Show TV’de olduğu için söylemiyorum. ATV-A Haber gibi kanallara verdiği kimi cezalar bakımından da anlaşılmaz bir tablo var.

Halbuki son derece adaletsiz bir şekilde ceza dağıtacağına oturup bizlerin aklıyla alay eden dizi kesmelerle ilgilense... Tamam, uzun reklamlara girmiyorum bile ama reklamdan önce ağırlaştırılmış şekilde akan sahne (Bu konuda Hıncal Uluç’un “Bu RTÜK ne işe yarar, bilen var mı?” başlıklı detaylı yazısını okumanızı tavsiye ederim-N.A.), onca bekledikten sonra geri alınıp finale ermeden dizi kesilince neden RTÜK’ün aklına biz izleyicilerin hakkını korumak gelmiyor?

Kısacası, her kanalda ve neredeyse her dizide onca şiddet, onca silah, onca külah ve bir de seyirciye saygısızlık diz boyu iken RTÜK bula bula iki gencin öpüşmesini mi “sakıncalı” buluyor? Vurmayı, kırmayı toplum sağlığı için sakıncasız, aşkı sakıncalı gören bir zihniyet güya toplum yararını gözetmek için orada duruyor. Geçtim bunların biz izleyicileri korumasını, Allah bizi bunlardan korusun!