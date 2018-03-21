Ertuğrul Özkök: Böyle olursa Afrin'e yerleşirim

Ertuğrul Özkök, kongrenin sonuç bildirgesinden maddeler paylaşarak, "Bu maddeler uygulanırsa Afrin'e yerleşirim" dedi.

Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

BU MADDELER UYGULANIRSA BEN DE AFRİN'E YERLEŞİRİM

HABERİ Yeni Şafak gazetesinde okudum. Gaziantep’te “Afrin Kurtuluş Kongresi” toplanmış. Kürt, Arap, Alevi, Ezidi 100’e yakın delege katılmış.

Yayınlanan sonuç bildirgesinde şu maddeler dikkatimi çekti:

Tüm toplumsal oluşumlar (dinsel, ırksal ve mezhepsel) saygı ile karşılanacak.

Medya özgür olacak, demokratik eylemler ve fikir özgürlüğü sağlanacak.

Eğitim, sağlık ve adalet düzenli şekilde sağlanacak.

Kadın hakları korunacak ve eşitlik sağlanacak.

Yerel emniyet güçleri hiçbir partiye mensup olmayan insanlardan oluşturulacak.

İntikam, şiddet, nefret ortadan kaldırılacak, iç ve dış barış sağlanacak.

Tüm kuruluşlar temiz ve teknokrat şekilde etkinleştirilecek.

Var ya... Afrin böyle bir yer olsun...

Bütün Ortadoğu’nun makûs talihi değişir...

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