Fuat Akdağ'ın yeni adresi belli oldu mu?

MEDYATAVA - Geçtiğimiz cumartesi günü kapanan NTV Spor'un müdürlüğünü yapan ve uzun yıllar Mehmet Demirkol ile Spor Servisi programını sunan Fuat Akdağ, NTV Spor'un kapanmasına yakın görevden ayrılmıştı.

NTV bünyesinden ayrılan Fuat Akdağ'ın yeni adresi merak konusu oldu. MedyaTava'nın edindiği bilgiye göre; Deneyimli ismin Hürriyet Gazetesi ile görüştüğü, ancak Akdağ ve Hürriyet arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadı öğrenildi.

Fuat Akdağ kimdir?

Fuat Akdağ, aldığı eğitimden farklı olarak iş hayatına muhabir olarak başladı. İlk olarak devletin televizyonu olan TRT’de yer aldı. Çok kısa sürede ismini medya sektöründe duyurdu ve bu sayede dikkatleri üzerine çekti. TRT’den sonra ATV ekranlarına transfer oldu.

atv ekranlarında kısa bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'nin önemli haber kanallarından NTV'ye geçiş yaptı.

Fuat Akdağ'ın NTV ve NTV Spor Kariyeri

Fuat Akdağ, NTV'ye geçiş yaptıktan sonra bir süre bu kanalda önemli görevlerde bulundu. 2008 yılında ise NTV'nin spor kanalı olarak NTV Spor kuruldu. Spor programlarının başarılı ismi Akdağ, NTV Spor kanalı kurulur kurulmaz buraya geçiş yaptı.