'Başbakan Yıldırım ve Albayrak, İBB Başkanı'na çok bozulmuşlar'

"Binali Yıldırım ve Berat Albayrak, İBB Başkanı'na çok bozulmuşlar"

Yılman, "Bu sözler üzerine Başbakan Yıldırım ve Bakan Albayrak çok bozulmuşlar ve bunu da bizzat kendisine kongreden ayrılmadan hemen önce dile getirmişler. Nasıl bir üslupla, hangi cümlelerle tepki gösterdiklerinin ayrıntısını bilmiyorum ama gerçekten de Uysal’ın sarf ettiği sözler yenilir yutulur sözler değil" dedi.

Yılman'ın "Oy verene hizmet var, vermeyene yok ne demek Allah aşkınıza?" başlığıyla (19 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İnanamadım okuyunca... Hatta kendi kendime; “Yok canım, benim tanıdığım Mevlüt Uysal, onca yıl Bahçeşehir’de başkanlığımı yapan o kişi bu lafları etmemiştir. Muhakkak başka bir şeyler demiştir ve birileri de o söylediklerini çarpıtmıştır” deyip durdum. Ve bu inanışla da internete girip konuyla ilgili neler yazılıp çizildiğini tekrar tekrar okudum. Bununla da yetinmeyip o sözleri sarf ettiği an orada olduğunu öğrendiğim kaynaklarımı aradım. Ve şaka gibi ama öğrendim ki gerçekten de etmiş o sözleri Mevlüt Bey. Demiş yani, “Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah!” diye... Bu ifadeler üzerine şoka girdim tabii ama asıl şoku o sözleri ettiği anda Başbakan Binali Yıldırım ve kabinesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da orada olduğunu öğrenince yaşadım...

Ne akla hizmet, neden böyle bir cümle sarf etmiş Uysal bilmiyorum ve dahası anlamakta da zorlanıyorum ama öğrendiğim kadarıyla İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nin olağan kongresinde kullandığı bu ifadeler nedeniyle deyim yerindeyse o an buz kesmiş salon. Hatta güvenilir kaynaklarımın aktardığına göre, bu sözler üzerine Başbakan Yıldırım ve Bakan Albayrakçok bozulmuşlar ve bunu da bizzat kendisine kongreden ayrılmadan hemen önce dile getirmişler. Nasıl bir üslupla, hangi cümlelerle tepki gösterdiklerinin ayrıntısını bilmiyorum ama gerçekten de Uysal’ın sarf ettiği sözler yenilir yutulur sözler değil. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kritik bir pozisyonda olan kaynağıma perde arkasında neler olduğunu sorduğumda yorumu şu oldu değerli okurlarım: “O an akıl tutulması yaşadı sanki Mevlüt Başkan. Başta Başbakan’ımız olmak üzere herkes şaşırdı kaldı o sözler karşısında, çünkü gerçekten de ettiği o sözler AK Parti’yi AK Parti yapan perspektife, politikaya tamamen ters ve aykırı bir anlayışın tezahürü! Bizi biz yapan, bizi bu günlere getiren belediyecilik anlayışımızla zerre-i miskal örtüşmeyen saçma sapan bir görüş!”

Beğenirsiniz beğenmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz ama bir İstanbullu olarak yaşadığım tecrübeden hareketle katılıyorum kaynağımın bu yorumuna. Uysal’ın bu görüşleri gerçekten de AK Parti’nin belediyecilik anlayışına uygun değil. Kaldı ki zaten bu parti öyle bir anlayış gütmüş olsaydı, yani “oy verene hizmette öncelik” politikasıyla hareket etmiş olsaydı, kaynağımın da dediği gibi AK Parti asla bu AK Parti olamazdı.

Şimdi biliyorum yine bazıları bu yazdıklarımı iktidar yandaşlığı filan sayıp atarlanacaklar şahsıma ama kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün umurumda değil, çünkü bir İstanbullu olarak yaşadığım tecrübelerden hareketle söylüyorum: “Uysal’ın ortaya attığı bu görüş AK Parti’nin belediyeciliğini temsil etmiyor!”

Ha... Eğer bu anlayış yeni bir anlayış ise bilemem. Yani AK Parti bundan sonra yerel yönetimlerdeki politikasında böyle bir yol izleyecekse karışamam ama Mevlüt Başkan kusura bakmasın. Böyle bir anlayışla AK Parti değil İstanbul’u, tulum çektiği bir Bağcılar’ı dahi bir daha kazanamaz!