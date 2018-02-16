Deniz Yücel hakkında istenen ceza belli oldu

DHA - Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı iddianameyi tamamladı.

İddianamede, Yücel hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.



Yücel'in avukatı Veysel Ok da, twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı" dedi.