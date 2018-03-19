Ahmet Hakan: Gökçek'i bile bize arattın!

Ahmet Hakan'ın bugünkü "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" yazısı şöyle:
“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”
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Yani bakacakmış Mevlüt Bey...
AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...
Hooop!
Hemen metroyu oraya konduracakmış.
AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...
Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.
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Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.
Politikacılar genelde böyle yaparlar.
“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.
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Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.
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Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:
Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.
İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.
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Yahu Melih Gökçek bile...
Onca pervasızlığına karşın...
“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim” demek durumunda kalırdı.
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İlahi Mevlüt Uysal!
Bırak Kadir ağabeyi falan...
Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!
MERAK EDİYORUM
- “Yetkim olsa Twitter’ı yasaklarım” falan türü açıklamalar yapan Coşkun Sabah, antipatik mi olmaya çalışıyor, yoksa zaten öyle mi?
- Cübbeli’li, Nurettin’li falan ‘hocalar toplantısı’, sizin de aklınıza “Haydar Dümen eksik kalmış” cümlesini getirdi mi?
- Bir insanın yürüyen merdivende yürüyecek, hatta koşacak denli acele hangi işi olabilir ki?
- CHP’de ‘Sayek / Cihaner’ hizbi mi oluştu, yoksa hep aynı şeyleri söylüyor olmaları tamamen tesadüf mü?
- Uruguay’ın nasıl bir memleket olduğunu, Tosun’un orada nerelere takıldığını falan benim gibi kaç kişi merak ediyor acaba?
CHP BU KEZ
- İstiklal Marşı bestesi tartışmasına girmemeyi tercih ederek...
- Dil devrimi tartışmasına girmemeyi başararak...
- Seçimi boykot etme önerilerini elinin tersiyle iterek...
İşi öğrendiğini kanıtladı.
TAKSİM’İN ÇİÇEKÇİLERİNE DOKUNMAYIN
TAKSİM’in gülleri olan çiçekçilerini bulundukları yerlerden kaldıracaklarmış.
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Her şeyine dokundunuz Taksim’in.
Ama her şeyine.
Ve sonuç ortada.
Bari çiçekçilerine dokunmayın.
HANGİ ZAFERİ KALDIRSAN ALTINDAN ATATÜRK ÇIKIYOR
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor / Hangi zaferi kaldırsan altından Atatürk çıkıyor.
EN BİRLEŞTİRİCİ DİRENİŞTEN BİLE CEPHELEŞME ÇIKARMAYI BAŞARMAK
ÇANAKKALE direnişi...
Bu milletin tarihinde en birleştirici direniştir.
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Fakat şunca yıl sonra...
En birleştirici direnişten bile cepheleşme çıkarmayı başardık hamdolsun.
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Nasıl bir cepheleşme?
Şöyle bir cepheleşme:
‘Çanakkale’yi Atatürk’süz ananlar’ ile ‘Çanakkale’yi Atatürk’lü ananlar’ cepheleşmesi.
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Acayip bir milletiz vesselam.
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Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a tepki