Ahmet Hakan: Gökçek'i bile bize arattın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.” diyen İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal'ı eleştirdi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" yazısı şöyle:



“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”

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Yani bakacakmış Mevlüt Bey...

AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...

Hooop!

Hemen metroyu oraya konduracakmış.

AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...

Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.

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Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.

Politikacılar genelde böyle yaparlar.

“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.

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Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.

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Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:

Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.

İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.

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Yahu Melih Gökçek bile...

Onca pervasızlığına karşın...

“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim” demek durumunda kalırdı.

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İlahi Mevlüt Uysal!

Bırak Kadir ağabeyi falan...

Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!

MERAK EDİYORUM

- “Yetkim olsa Twitter’ı yasaklarım” falan türü açıklamalar yapan Coşkun Sabah, antipatik mi olmaya çalışıyor, yoksa zaten öyle mi?

- Cübbeli’li, Nurettin’li falan ‘hocalar toplantısı’, sizin de aklınıza “Haydar Dümen eksik kalmış” cümlesini getirdi mi?

- Bir insanın yürüyen merdivende yürüyecek, hatta koşacak denli acele hangi işi olabilir ki?

- CHP’de ‘Sayek / Cihaner’ hizbi mi oluştu, yoksa hep aynı şeyleri söylüyor olmaları tamamen tesadüf mü?

- Uruguay’ın nasıl bir memleket olduğunu, Tosun’un orada nerelere takıldığını falan benim gibi kaç kişi merak ediyor acaba?

CHP BU KEZ

- İstiklal Marşı bestesi tartışmasına girmemeyi tercih ederek...

- Dil devrimi tartışmasına girmemeyi başararak...

- Seçimi boykot etme önerilerini elinin tersiyle iterek...

İşi öğrendiğini kanıtladı.

TAKSİM’İN ÇİÇEKÇİLERİNE DOKUNMAYIN

TAKSİM’in gülleri olan çiçekçilerini bulundukları yerlerden kaldıracaklarmış.

*

Her şeyine dokundunuz Taksim’in.

Ama her şeyine.

Ve sonuç ortada.

Bari çiçekçilerine dokunmayın.

HANGİ ZAFERİ KALDIRSAN ALTINDAN ATATÜRK ÇIKIYOR

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor / Hangi zaferi kaldırsan altından Atatürk çıkıyor.

EN BİRLEŞTİRİCİ DİRENİŞTEN BİLE CEPHELEŞME ÇIKARMAYI BAŞARMAK

ÇANAKKALE direnişi...

Bu milletin tarihinde en birleştirici direniştir.

*

Fakat şunca yıl sonra...

En birleştirici direnişten bile cepheleşme çıkarmayı başardık hamdolsun.

*

Nasıl bir cepheleşme?

Şöyle bir cepheleşme:

‘Çanakkale’yi Atatürk’süz ananlar’ ile ‘Çanakkale’yi Atatürk’lü ananlar’ cepheleşmesi.

*

Acayip bir milletiz vesselam.

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