19 Mart 2018 08:32

Ahmet Hakan: Gökçek'i bile bize arattın!

Ahmet Hakan: Gökçek'i bile bize arattın!
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.” diyen İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal'ı eleştirdi.
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Ahmet Hakan'ın bugünkü "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" yazısı şöyle:


“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”

*

Yani bakacakmış Mevlüt Bey...

AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...

Hooop!

Hemen metroyu oraya konduracakmış.

AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...

Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.

*

Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.

Politikacılar genelde böyle yaparlar.

“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.

*

Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.

*

Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:

Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.

İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.

*

Yahu Melih Gökçek bile...

Onca pervasızlığına karşın...

“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim” demek durumunda kalırdı.

*

İlahi Mevlüt Uysal!

Bırak Kadir ağabeyi falan...

Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!

 

MERAK EDİYORUM
- “Yetkim olsa Twitter’ı yasaklarım” falan türü açıklamalar yapan Coşkun Sabah, antipatik mi olmaya çalışıyor, yoksa zaten öyle mi?

- Cübbeli’li, Nurettin’li falan ‘hocalar toplantısı’, sizin de aklınıza “Haydar Dümen eksik kalmış” cümlesini getirdi mi?

- Bir insanın yürüyen merdivende yürüyecek, hatta koşacak denli acele hangi işi olabilir ki?

 

- CHP’de ‘Sayek / Cihaner’ hizbi mi oluştu, yoksa hep aynı şeyleri söylüyor olmaları tamamen tesadüf mü?

- Uruguay’ın nasıl bir memleket olduğunu, Tosun’un orada nerelere takıldığını falan benim gibi kaç kişi merak ediyor acaba?

 

CHP BU KEZ
- İstiklal Marşı bestesi tartışmasına girmemeyi tercih ederek...

- Dil devrimi tartışmasına girmemeyi başararak...

- Seçimi boykot etme önerilerini elinin tersiyle iterek...

İşi öğrendiğini kanıtladı.

 

TAKSİM’İN ÇİÇEKÇİLERİNE DOKUNMAYIN
TAKSİM’in gülleri olan çiçekçilerini bulundukları yerlerden kaldıracaklarmış.

*

Her şeyine dokundunuz Taksim’in.

Ama her şeyine.

Ve sonuç ortada.

Bari çiçekçilerine dokunmayın.

 

HANGİ ZAFERİ KALDIRSAN ALTINDAN ATATÜRK ÇIKIYOR
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor / Hangi zaferi kaldırsan altından Atatürk çıkıyor.

 

EN BİRLEŞTİRİCİ DİRENİŞTEN BİLE CEPHELEŞME ÇIKARMAYI BAŞARMAK
ÇANAKKALE direnişi...

Bu milletin tarihinde en birleştirici direniştir.

*

Fakat şunca yıl sonra...

En birleştirici direnişten bile cepheleşme çıkarmayı başardık hamdolsun.

*

Nasıl bir cepheleşme?

Şöyle bir cepheleşme:

‘Çanakkale’yi Atatürk’süz ananlar’ ile ‘Çanakkale’yi Atatürk’lü ananlar’ cepheleşmesi.

*

Acayip bir milletiz vesselam.

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